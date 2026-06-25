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Bicampeón con U de Chile repasa el terremoto desde Venezuela: “Catastrófico, la gente duerme afuera”

Uno que nació en la U, no pudo despegar y hoy es ayudante técnico en suelo llanero, repasa cómo fueron los minutos que causaron destrucción en Caracas.

Por Nelson Martinez

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Dos terremotos en línea sacudieron Venezuela.
© Cordon Press / Archivo.Dos terremotos en línea sacudieron Venezuela.

El pasado miércoles, un terremoto en Venezuela dejó hasta ahora cerca de 160 fallecidos. La terrible noticia llegó desde zonas como Caracas y La Guaira, provocando serios daños en infraestructura y familias que lo perdieron todo.

Es ahí donde un ex U de Chile vivió in situ los dos sacudones el pasado miércoles, tras arribar como ayudante técnico del Caracas FC. Se trata de Jorge “Maravilla” Guzmán, quien a fines del 90 e inicios del 2000 defendió a los azules.

“Fue bastante fuerte y catastrófico. Me vine en enero con mi famiia, terminó el partido ayer por Copa Venezuela y a los cinco minutos suena la alarma de terremoto. Pensamos que era en Chile, pero empieza a moverse todo y fue fuerte la verdad”, explica en diálogo con el programa Con Camiseta.

El post terremoto en Venezuela y el recuerdo de U de Chile

Jorge Guzmán jugó en U de Chile entre 1998 y 2000, siendo parte del plantel bicampeón. Hoy sigue ligado al fútbol como ayudante técnico en Caracas, ciudad donde vivió el reciente terremoto en Venezuela.

Jorge Maravilla Guzmán en la actualidad.

Jorge Maravilla Guzmán en la actualidad.

Mucha gente durmió afuera de las casas por miedo y porque los edificios quedaron con grietas. Sentí réplicas, ojalá las personas puedan ayudar acá, sería bueno porque fue catastrófico el tema”, repasó.

A la hora de ser consultado por lo deportivo, Maravilla fue sincero en su análisis de por qué no explotó en la U. El ex delantero dijo que “cuando jugaba había poco coaching y gente que asesoraba. Uno llevaba su carrera solo, en mi caso el físico y la potencia fue tema, no había PF y eran otros tiempos”.

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“Por eso me dediqué a entrenador, he estudiado mucho de psicología. A los 26 años me desilucioné del fútbol y por ahí preferí retirarme en su momento, me enojé, partí a préstamo, en Temuco fui goleador de Primera B, no me pescaron de vuelta en la U y jugué súper poco”, cerró.

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