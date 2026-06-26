Cecilio Waterman se calienta con compañero de Panamá y casi se va a los combos en pleno Mundial 2026

El delantero de Universidad de Concepción vivió una fea situación en la práctica del cuadro canalero, que este sábado juega con Inglaterra.

El único exponente del fútbol chileno que ha jugado en el Mundial 2026 es Cecilio Waterman, quien ha tenido muy mala suerte con el eliminado seleccionado de Panamá.

El delantero de Universidad de Concepción fue titular en la sufrida derrota canalera ante Ghana; e ingresó en el tramo final del revés de su equipo ante Croacia, que los eliminó anticipadamente de la Copa del Mundo.

Waterman quiere su revancha este sábado ante Inglaterra, y en la previa al duelo ante los europeos vivió una tensa situación, debido a que tuvo un frente encontrón con su compañero José Luis Rodríguez en la práctica de este viernes.

Cecilio y el Puma casi se fueron a los combos en el entrenamiento de Panamá, y si no fuera por la reacción de sus compañeros, la situación podría haber pasado a mayores.

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DT de Panamá le baja el perfil a la pelea de Cecilio Waterman

En la antesala al partido entre Panamá e Inglaterra habló el DT de los centroamericanos, Thomas Christiansen, quien le bajó el perfil a la situación del ex Coquimbo Unido.

“Fue algo normal”, dijo el estratega danés nacionalizado español, al ser consultado por el cruce entre Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez.

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Además, el técnico lamentó que deban enfrentar el partido ante los ingleses eliminados: “haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial, me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce de no haber podido ganar hasta ahora”.

“No haber podido meter un gol, aunque hemos jugado bien. Ahí se cruzan un poco las sensaciones”, cerró Thomas Christiansen.

En síntesis

El panameño Cecilio Waterman es el único jugador del fútbol chileno en el Mundial 2026.

es el único jugador del fútbol chileno en el Mundial 2026. El delantero sufrió un altercado con su compañero José Luis Rodríguez durante el entrenamiento.

con su compañero José Luis Rodríguez durante el entrenamiento. El director técnico Thomas Christiansen minimizó la tensa situación calificándola como algo normal.