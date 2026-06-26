Un feroz balde de agua fría es el que recibió Uruguay en la previa a su decisivo encuentro en Guadalajara ante España, pues a raíz de los resultados al comienzo de esta jornada, se reducen al mínimo los resultados que le sirven para clasificar a 16° de final del Mundial 2026. Esto, porque en el […]

Un feroz balde de agua fría es el que recibió Uruguay en la previa a su decisivo encuentro en Guadalajara ante España, pues a raíz de los resultados al comienzo de esta jornada, se reducen al mínimo los resultados que le sirven para clasificar a 16° de final del Mundial 2026.

Esto, porque en el cierre del Grupo I, Senegal despertó y le propinó una importante goleada por 5-0 a Irak en Toronto, con goles de Habib Diarra (4′), Ismaila Sarr (56′), Pape Gueye (59′, 71′) e Iliman Ndiaye (82′)., para meterse como uno de los mejores terceros de grupo con tres puntos y diferencia de gol +2.

El triunfo del campeón de África complica de manera importante las chances de Uruguay para avanzar en el Mundial 2026. Todo pues ni siquiera empatar con España le serviría para ser uno de los mejores terceros de grupos. A menos que se den ciertos resultados que explicaremos a continuación

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¿El empate le sirve a Uruguay para seguir en el Mundial 2026?

Si en el Estadio Akron de Guadalajara, el equipo que dirige Marcelo Bielsa iguala con España, independiente de la cantidad de goles, tendrá que estar atento a lo que suceda en paralelo con el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston.

En caso que ambos duelos queden en igualdad, Uruguay pasará segundo en el Grupo H con tres puntos, al igual que los africanos, pero al tener menos cantidad de goles anotados (2 contra 3) quedará tercero y debe esperar hasta el cierre de la última fecha.

Ahora, si Cabo Verde o Arabia Saudita ganan el partido, en el caso de un eventual empate con España, obligará a La Celeste a esperar lo que ocurra en el resto de las definiciones para saber si podrá entrar como mejor tercero.

Así las cosas, la única opción que tiene Uruguay para clasificar a 16° de final del Mundial 2026 es con una victoria. Por el contrario, una derrota lo elimina inmediatamente de esta historiada Copa del Mundo.

Así está la Tabla de los mejores terceros