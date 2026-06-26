La Celeste se juega la clasificación ante los ibéricos. Una derrota los manda de vuelta a Montevideo.

Uruguay y España cierran su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. La Celeste tiene la presión de quedarse con la victoria para poder avanzar.

La actuación de los dirigidos por Marcelo Bielsa ha sido decepcionante. En sus dos presentaciones han empatado con Arabia Saudita y Cabo Verde. Están contra las cuerdas y solo un triunfo frente a los ibéricos los salva de hacer las maletas y volver a Montevideo.

¿Dónde ver a Uruguay vs España?

Este partido podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. En streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Disney+, Prime Video, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

El duelo de Uruguay y España será este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

Bielsa contra las cuerdas

El trabajo de Marcelo Bielsa en Uruguay a ido de más a menos, lo cual le ha ido trayendo muchas críticas. En el camino ha encontrado detractores muy potentes, como el caso del histórico Luis Suárez. Algunas decisiones erradas lo han enemistado con los hinchas.

La Celeste no pudo derrotar a rivales como Arabia Saudita y Cabo Verde, que en el papel eran muy inferiores. Por esto, llegan con la presión de vencer a España. Con un triunfo aseguran su clasificación y como líderes, mientras que con un empate tendrían que esperar resultados a ver si pasan como uno de los mejores terceros. La derrota los manda a casa.

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España decepcionó ante Cabo Verde, pero demostró que son candidatos al vencer sin mayores problemas a Arabia Saudita. Ahora tienen la opción de dejar en el camino a Uruguay, en lo que es uno de los mejores partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.