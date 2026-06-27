El entrenador argentino se queda sin trabajo luego de la polémica eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo.

Un verdadero papelón firmó la selección de Uruguay en el Mundial 2026, porque quedó eliminada en la primera ronda en un torneo donde tuvo en el mismo grupo a Arabia Sautita y Cabo Verde.

El equipo de Marcelo Bielsa se inclinó este viernes por 1-0 ante España, gracias a un feo error de Fernando Muslera, y se va de la Copa del Mundo tras dos magros empates y una derrota.

El proceso del Loco en el cuadro celeste llega a su fin, debido a que su contrato se acababa apenas terminara la participación en el Mundial y como aquello se consumó, se va del conjunto uruguayo.

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Filtran que Newell’s Old Boys tiene un trabajo “guardado” para Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa no seguirá como DT de Uruguay, es por ello que muchos sueñan que la Federación de Fútbol de Chile llame al argentino para ofrecerle el cargo de entrenador de la Roja, sin embargo, aquello se ve casi imposible.

Pese a quedar sin nada, el rosarino puede encontrar en el corto plazo un nuevo trabajo, debido a que el periodista de ESPN Guillermo Poggi, dio a conocer que en Newell’s Old Boys, equipo del cual es ídolo el estratega, le tienen un trabajo guardado.

Marcelo Bielsa se va de Uruguay. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

El reportero explicó que la tienda argentina tiene pensado ofrecerle el cargo de coordinador general del fútbol profesional y juvenil a partir de 2027, para que así haga un plan de trabajo integral para el club de sus amores.

A sus 70 años, Marcelo Bielsa viene de quedar eliminado por tercera vez en un Mundial y no está claro si seguirá entrenando, se retirará o girará a un puesto administrativo.

En síntesis

Uruguay quedó eliminado en primera ronda del Mundial 2026 tras perder 1-0 con España .

quedó eliminado en primera ronda del Mundial 2026 tras perder 1-0 con . El entrenador Marcelo Bielsa terminó su contrato y dejó la dirección técnica de la selección uruguaya.

terminó su contrato y dejó la dirección técnica de la selección uruguaya. El periodista Guillermo Poggi informó que Newell’s Old Boys ofrecerá un cargo a Bielsa en 2027.