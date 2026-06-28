Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

África supera a Conmebol: El brutal dato de los clasificados en el Mundial 2026

De los 10 equipos que llevó el continente negro a la Copa del Mundo, sólo Túnez fracaso. En los sudamericanos, quien se mandó "el numerito" fue Uruguay.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
¡Golpe a Sudamérica! El histórico récord de África en Mundial 2026
¡Golpe a Sudamérica! El histórico récord de África en Mundial 2026

Este domingo comienzan los 16° de final del Mundial 2026 con las 32 selecciones que siguen en carrera rumbo a conquistar el máximo título planetario, y con datos contundentes que dejó la fase de grupos que acabó el fin de semana.

Entre el más llamativo está en la pérdida de potencia por parte de la CONMEBOL en la competición, ya que si bien logró que cinco de sus seis representantes clasificaran, estuvo lejos de la Confederación con mayor presencia en esta instancia: África.

De los 10 países que jugaron la fase de grupos del Mundial 2026, sólo Túnez quedó eliminado, con un rendimiento total del 90 por ciento. Por detrás de ellos, aparece Sudamérica con 83,3% (5 de 6) y cierra el podio la UEFA con 81,3% (11 de 14).

Más atrás se encuentra CONCACAF con 50% de rendimiento (3 de 6). Para sorpresa de todos en el sótano aparece Asia con apenas un 22% de efectividad (2 de 9), cierra Oceanía que no tiene representantes en 16° de final tras la eliminación de Nueva Zelanda.

¡Dos chilenos estarán presente en los dieciseisavos del Mundial 2026!

ver también

¡Dos chilenos estarán presente en los dieciseisavos del Mundial 2026!

Los 32 clasificados a 16° de final del Mundial 2026

ÁFRICA

  • Sudáfrica
  • Marruecos
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Cabo Verde
  • Senegal
  • Argelia
  • República Democrática del Congo
  • Ghana

CONMEBOL

  • Brasil
  • Paraguay
  • Ecuador
  • Argentina
  • Colombia

UEFA

  • Suiza
  • Bosnia-Herzergovina
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Suecia
  • Bélgica
  • España
  • Francia
  • Noruega
  • Austria
  • Portugal
  • Inglaterra
  • Croacia

CONCACAF

  • México
  • Canadá
  • Estados Unidos

ASIA

  • Japón
  • Australia

En síntesis

  • Este domingo arrancan los 16° de final del Mundial 2026 con las 32 mejores selecciones en competencia.
  • África lideró el rendimiento por confederación al clasificar a 9 de sus 10 representantes (90%).
  • La CONMEBOL se ubicó segunda con un 83,3% de éxito, metiendo a 5 de sus 6 equipos en la ronda.
Tweet placeholder
Lee también
¡Pesadilla! Sudamérica firma su peor debut en un Mundial tras 52 años
Mundial 2026

¡Pesadilla! Sudamérica firma su peor debut en un Mundial tras 52 años

Luka Tudor trae revolucionaria tecnología para el fútbol chileno
Chile

Luka Tudor trae revolucionaria tecnología para el fútbol chileno

La Sudamericana es en casa: O'Higgins recibirá a Boca en Rancagua
Copa Sudamericana

La Sudamericana es en casa: O'Higgins recibirá a Boca en Rancagua

O'Higgins pelea por Rancagua: avisa a Conmebol para recibir a Boca
Copa Sudamericana

O'Higgins pelea por Rancagua: avisa a Conmebol para recibir a Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo