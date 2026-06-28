De los 10 equipos que llevó el continente negro a la Copa del Mundo, sólo Túnez fracaso. En los sudamericanos, quien se mandó "el numerito" fue Uruguay.

Este domingo comienzan los 16° de final del Mundial 2026 con las 32 selecciones que siguen en carrera rumbo a conquistar el máximo título planetario, y con datos contundentes que dejó la fase de grupos que acabó el fin de semana.

Entre el más llamativo está en la pérdida de potencia por parte de la CONMEBOL en la competición, ya que si bien logró que cinco de sus seis representantes clasificaran, estuvo lejos de la Confederación con mayor presencia en esta instancia: África.

De los 10 países que jugaron la fase de grupos del Mundial 2026, sólo Túnez quedó eliminado, con un rendimiento total del 90 por ciento. Por detrás de ellos, aparece Sudamérica con 83,3% (5 de 6) y cierra el podio la UEFA con 81,3% (11 de 14).

Más atrás se encuentra CONCACAF con 50% de rendimiento (3 de 6). Para sorpresa de todos en el sótano aparece Asia con apenas un 22% de efectividad (2 de 9), cierra Oceanía que no tiene representantes en 16° de final tras la eliminación de Nueva Zelanda.

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Los 32 clasificados a 16° de final del Mundial 2026

ÁFRICA

Sudáfrica

Marruecos

Costa de Marfil

Egipto

Cabo Verde

Senegal

Argelia

República Democrática del Congo

Ghana

CONMEBOL

Brasil

Paraguay

Ecuador

Argentina

Colombia

UEFA

Suiza

Bosnia-Herzergovina

Alemania

Países Bajos

Suecia

Bélgica

España

Francia

Noruega

Austria

Portugal

Inglaterra

Croacia

CONCACAF

México

Canadá

Estados Unidos

ASIA

Japón

Australia

En síntesis

Este domingo arrancan los 16° de final del Mundial 2026 con las 32 mejores selecciones en competencia.

con las 32 mejores selecciones en competencia. África lideró el rendimiento por confederación al clasificar a 9 de sus 10 representantes (90%).

lideró el rendimiento por confederación al clasificar a 9 de sus 10 representantes (90%). La CONMEBOL se ubicó segunda con un 83,3% de éxito, metiendo a 5 de sus 6 equipos en la ronda.