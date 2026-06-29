El histórico arquero de la Albirroja se metió en una polémica con Gustavo Alfaro en la previa al choque con Alemania.

Paraguay no ha logrado convencer en la Copa del Mundo 2026 y uno de los más críticos ha sido José Luis Félix Chilavert. Ahora se metió en una polémica con Gustavo Alfaro.

La Albirroja cerró de gran manera las Eliminatorias de la mano del entrenador argentino, por lo cual se generó una alta expectativa en lo que podrían hacer en la cita planetaria. Por ahora, no han mostrado una buena imagen y solo avanzaron como mejor tercero.

Chilavert apunta contra Alfaro

Luego de la goleada de Estados Unidos a Paraguay en la primera fecha de la fase de grupos, José Luis Chilavert cuestionó bastante a su seleccionado y a lo hecho por el arquero Orlando Gill. Por este motivo Gustavo Alfaro salió al paso de los dardos contra su portero.

“Me hubiese gustado que Chilavert en lugar de ser un francotirador, me llame y me diga ‘quiero hablar con Orlando Gill’“, comenzó diciendo Alfaro en la previa a enfrentar a Alemania por los 16avos de la Copa del Mundo.

ver también Chilavert destroza a Orlando Gill, arquero de Paraguay en el debut del Mundial 2026: “No habla, juega mudo”

“Ven, las puertas de la selección las tienes abiertas. Como vino Roque Santa Cruz el otro día con los delanteros, vino a merendar con nosotros, a comer con nosotros, como también (Carlos) Bonet, (Nelson) Haedo Valdez, (Jonathan) Santana. Yo les pedí permiso para estar en la selección, porque esa es su casa, eso me hubiese gustado que hubiese hecho“, complementó el entrenador.

Claro que a Chilavert no le agradó para nada esta invitación del entrenador y subió la puntería. El tres veces mejor arquero del mundo redobló sus cuestionamientos y hasta se burló de la oratoria del técnico de la selección de Paraguay.

“Alfaro preocúpese por Alemania, el Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo”, disparó Chila por la red social “X”.

Tweet placeholder

Chilavert suele ser un personaje bastante polémico y que tiene mayor delicadeza al decir lo que piensa. Paraguay por su parte enfrentará a Alemania por los 16avos de la Copa del Mundo, encuentro que será este lunes 29 de junio a las 16:30 horas de Chile.