El icónico golero, doble mundialista con la Albirroja, fue muy crítico con la actuación del portero titular de San Lorenzo de Almagro en la amarga derrota del equipo de Alfaro ante Estados Unidos.

José Luis Chilavert estuvo muy atento al amarguísimo debut de Paraguay en el Mundial 2026: la Albirroja comenzó con una goleada muy expresiva a manos de Estados Unidos, que fue superior de principio a fin en el inicio del certamen más deseado del planeta en este deporte.

Y ya tenía dudas respecto a la manera que tuvo Gustavo Alfaro de llevar a los arqueros. Finalmente, el experimentado DT argentino apostó por Orlando Gill, el golero de San Lorenzo de Almagro en Argentina, como el titular para la primera fecha.

La actuación del espigado Gill dejó lleno de incertidumbre a Chilavert, quien fue crítico con su colega. “Esa duda que le manifesté a Alfaro en decidir quién será el titular también la sienten los arqueros”, aseguró el doble mundialista con el cuadro guaraní en Ñanduti.

José Luis Chilavert en acción durante el Mundial 2002. (Shaun Botterill/Getty Images).

Jugó en Francia 98 y también en la Copa del Mundo que Japón y Corea del Sur organizaron conjuntamente en 2002. “Paraguay debería tener definido eso. Hasta el último minuto dudaba y eso le genera inestabilidad emocional al portero”, expuso el golero, quien fue campeón de la Copa Intercontinental con el Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi.

“El arquero ve las jugadas de frente y si veo que me atacan mucho, tengo que hablar con la defensa y el mediocampo para cubrir los espacios donde estamos teniendo problemas. El chico Gill no habla, juega mudo. Y el fútbol es comunicación, más el arquero, que tiene que ordenar”, aseguró Chilavert.

Orlando Gill en el duelo que Paraguay quedó Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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Mundial 2026: Chilavert critica al portero de Paraguay y a Gustavo Alfaro

Para José Luis Chilavert, el nivel de Orlando Gill en el primer partido de Paraguay dejó que desear. Sobre todo del aspecto comunicacional. “Cuando los rivales pasan los 3/4 de cancha, los defensores están dentro de nuestra área”, apuntó el recordado Bulldog.

“Él debería gritar que jueguen 10 metros fuera del área. Nosotros nos complementábamos perfectamente y teníamos volantes que le comían hasta el pensamiento de los rivales. (Toro Acuña, Struway, Paredes, Enciso)”, aseguró el icónico golero.

Orlando Gill y otra imagen en el triunfo 4-1 de Estados Unidos ante la Albirroja. (Getty Images).

Y prosiguió con su crítica. “Si pasaban a esos monstruos, venían defensas que te mataban (Celso Ayala, Carlos Gamarra, Catalino Rivarola)”, sentenció Chilavert, quien seguramente espera varias modificaciones en el equipo de Alfaro para el duelo ante Turquía del 19 de junio. Y no sólo de nombres…

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