El ex arquero de Paraguay defendió a Celeste Amarilla quien atacó al goleador de Francia tras la eliminación guaraní del Mundial 2026.

Lamentablemente se ha hecho una costumbre que José Luis Chilavert utilice sus redes sociales para atacar con dichos racistas al goleador francés Kylian Mbappé, los cuales aumentaron durante el transcurso del Mundial 2026.

Mensajes como “vive con un travesti” o que es de “un equipo de África”, fueron parte de los ataques del ex arquero guaraní. Por todo esto, no sorprendió que saliera en defensa de la senadora Celeste Amarillaque atacó al delantero galo.

A través de su cuenta de Twitter, Chilavert no sólo expresó su apoyo a la parlamentaria sino que criticó a Mbappé por su mensaje contra la mujer racista, para peor lo hizo con un insulto de grueso calibre pues lo calificó de “hijo de p…“.

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Chilavert ataca a Mbappé para defender a senadora

“Kylian, usted habla de racismo y lo que dijo (Christophe) Dugarry no le molesta“, fue lo primero que escribió el ex jugador guaraní en referencia a los dichos del campeón del mundo en 1998, quien criticó el desempeño de la Albirroja en el duelo por octavos de final del Mundial 2026.

Chilavert siguió y le recordó a Mbappé que “usted le dijo a un jugador paraguayo hijo de pu…y está todo bien”, para luego expresar su público respaldo a la senadora racista Celeste Amarilla por la respuesta del francés en redes sociales.

“Te recuerdo que las mujeres Pyas (paraguayas) fueron las que levantaron mi país después de una guerra injusta y cruel. Éxitos”, finalizó el escrito del ganador de la Copa Libertadores 1994 con Vélez Sarsfield. Un mensaje que suma más de 560 mil visualizaciones.

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