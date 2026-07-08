El DT de la Selección de Egipto no aguantó la provocación de un hincha argentino que fue al estadio de Atlanta con la bandera israelí.

Si un chileno prende la televisión y están dando un partido de la Selección de Argentina, son dos las principales reacciones que puede tener. Mientras que algunos se ponen del lado de los amigos vecinos, otros les están deseando siempre lo peor. En el grupo de estos últimos, muchos quedaron descontentos con lo que pasó ayer en Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026.

El cuadro dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Egipto con ciertas ayudas arbitrales y cobros del VAR que pueden ser puestos en duda. Fue esto lo que hizo estallar al DT de los Faraones, Hossam Hassan, quien perdió los estribos tras el duelo ante la Albiceleste.

El técnico egipcio levantó las manos en señal de racismo, generando una imagen viral. La protesta era por los cobros arbitrales, que beneficiaron de forma un poco desmedida al elenco de Lionel Messi.

ver también La historia de Hossam Hassan: el polémico DT de Egipto y una vida de salidas de cadena

Problemas a la salida

Además de esto, el DT de Egipto perdió totalmente los estribos una vez finalizado el encuentro. Eso sí, también existió cierta provocación de parte de la hinchada presente en Atlanta, sobre todo cuando dejaba el campo de juego.

Resulta que Hossam Hassan estaba yéndose del césped cuando un aficionado argentino le mostró una bandera de Israel. El DT egipcio venía de hablar hace pocos días de la importancia de Palestina y, obviamente, la pachotada del hincha fue una provocación innecesaria.

El técnico de Egipto peleando con el árbitro | Getty Images

El técnico le mostró el escudo de Egipto al provocador y le dijo un claro insulto en inglés. Luego, mirando al argentino, lo escupió desde lejos, casi simbólicamente. El gesto fue seguido por su hermano gemelo, quien también garabateó al tipo en las gradas.

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En resumen…

La selección de Argentina eliminó a Egipto en el Mundial 2026 en Atlanta.

eliminó a Egipto en el Mundial 2026 en Atlanta. El entrenador egipcio Hossam Hassan realizó gestos racistas tras polémicas decisiones del VAR.

realizó gestos racistas tras polémicas decisiones del VAR. Un aficionado provocó a Hossam Hassan mostrándole una bandera de Israel al finalizar.