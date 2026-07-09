Los cobros hacia Argentina siguen sacando ronchas en el planeta fútbol y en nuestro país un experimentado entrenador alzó la voz.

Lionel Messi sigue en la polémica tras los cobros arbitrales que, hinchas del fútbol acusan, favorecen a la selección de Argentina en la Copa del Mundo. El último de ellos, cuando no se revisó una posible falta en el último gol ante Egipto.

Y uno que alzó la voz desde Chile es Jorge Garcés. El entrenador que dirigió a la Roja en 2001 habló con RedGol y no se guardó nada contra la FIFA. Para Peineta, lo primero es el dineral que corre durante el Mundial 2026.

“Cuando esto comenzó sabíamos que acá hay un tema económico. Primero, empezando por los valores de las entradas, no sé cómo se llenan los estadios con sudamericanos. Nos quejamos de la situación económica e ir a pagar después 2500 dólares, 3000…”, critica.

Jorge Garcés sin filtro contra Messi y la FIFA

Siempre una voz opinante, Jorge Garcés dijo lo que nadie se atreve en el Mundial 2026 sobre los polémicos cobros que han favorecido a Lionel Messi. El DT dice que no se le mide con la misma vara a Argentina que al resto por la figura del “10”.

“Lo que la FIFA está recaudando en este Mundial y aparte lo que es la marca Messi. Si la marca Messi vende mucho, no sé cuántos millones de camisetas se vendieron en algunos países, en África y Oceanía”, lanzó.

Pero no se quedó ahí. El querido Peineta aseguró que las ayuditas a la Pulga “se notan en los partidos. Las tarjetas no aparecen para los argentinos, empezando por el primer partido con Messi. Esa era una y después hay una jugada muy semejante y expulsaron al jugador (EE.UU.)”.

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“Para Argentina, Francia es el rival a vencer, el mejor equipo del Mundial y mi candidato. Si hoy día siguen las confusiones, siguen las dudas y estos cobros especiales contra Francia, bueno, cerramos la puerta por fuera”, concluyó.