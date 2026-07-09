Argentina sigue avanzando y se transforma en uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial 2026, aunque no para todos. La Albiceleste está defendiendo su corona y ha mostrado un nivel que no convence a todos, tal como lo dejó claro Arturo Vidal.
El King ha estado mirando atentamente lo que ha sido la cita planetaria y, ahora que arrancan los cuartos de final, se la juega con su campeón. Pero este no es el cuadro argentino sino que otro. Una declaración fuerte y que lo llevó hasta a pedirle disculpas a Lionel Messi.
El volante tiene una relación de amistad con el astro trasandino desde su paso por el Barcelona y, cada vez que puede, lo defiende. Sin embargo, ahora que lo dejó sin la Copa del Mundo sorprende a todos sus fanáticos.
Arturo Vidal deja sin Mundial a Argentina: pone a España como campeón
Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan este jueves y Arturo Vidal ya tiene claro cómo quedarán las cosas. El King no solo se la jugó con los que clasificarán, sino que también dio hasta a su campeón.
Arturo Vidal pidió perdón a Lionel Messi luego de dejar a Argentina fuera de la pelea por el Mundial 2026. Foto: Gettty Images.
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Fue en su cuenta de Instagram que el mediocampista publicó un video analizando los cruces y se metió de lleno en las semifinales. “Entre Francia y España, pienso que pasará España que es mi candidato número 1“, lanzó.
Pero tras ello vino lo más inesperado, cuando descartó al vigente campeón del mundo hasta de la definición del Mundial. “Entre Inglaterra y Argentina… Leo perdón, pero pienso que pasará Inglaterra“, dijo.
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Ya con dos los equipos que llegarían a la final de la cita planetaria, Arturo Vidal no tuvo dudas. “Para mí, el ganador del Mundial 2026 es España“, sentenció el bicampeón de América.
Habrá que esperar para ver si es que el volante tiene razón con su pronóstico. El camino que ha tenido la Albiceleste ha estado marcado por polémicas a su favor y España viene imparable, pero con Lamine Yamal aún sin aparecer como se anticipaba.
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El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y con Arturo Vidal teniendo claro quién será el nuevo campeón. El King baja a la Argentina de Lionel Messi de la carrera por el título y enciende el debate en la cita planeteria.
Fecha y hora de la gran final del Mundial 2026
El Mundial 2026 se prepara para los últimos partidos antes de la gran final. La definición del torneo está programada para el próximo domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en Nueva York.
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En resumen, Vidal y el Mundial
- El adiós de Argentina y el perdón al “10”: Pese a la estrecha amistad que forjaron en Barcelona, Arturo Vidal sorprendió a todos al dejar a la selección de Argentina sin el bicampeonato del Mundial 2026. El mediocampista pronosticó que la “Albiceleste” será eliminada por Inglaterra en semifinales, lo que lo llevó a pedirle disculpas públicas a Lionel Messi a través de sus redes sociales.
- España, su candidato definitivo al título: Al proyectar el otro lado del cuadro, el “King” adelantó que España logrará superar el duro escollo que representa Francia. Tras ese triunfo, Vidal no tuvo dudas en su análisis y sentenció que la “Roja” europea será quien se corone como el nuevo campeón del mundo.
- El contexto de la “Roja” europea y la “Albiceleste”: Las declaraciones del bicampeón de América llegan justo en el arranque de los cuartos de final, encendiendo el debate. Mientras Argentina arrastra críticas por su nivel de juego y polémicas arbitrales a su favor, España luce como un equipo imparable, incluso esperando la mejor versión ofensiva de Lamine Yamal.