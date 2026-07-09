El King analizó la recta final de la cita planetaria y, a pesar de que todo el mundo los tiene como favoritos, dejó a la Albiceleste fuera de la definición. Dio a su gran candidato.

Argentina sigue avanzando y se transforma en uno de los grandes favoritos a ganar el Mundial 2026, aunque no para todos. La Albiceleste está defendiendo su corona y ha mostrado un nivel que no convence a todos, tal como lo dejó claro Arturo Vidal.

El King ha estado mirando atentamente lo que ha sido la cita planetaria y, ahora que arrancan los cuartos de final, se la juega con su campeón. Pero este no es el cuadro argentino sino que otro. Una declaración fuerte y que lo llevó hasta a pedirle disculpas a Lionel Messi.

El volante tiene una relación de amistad con el astro trasandino desde su paso por el Barcelona y, cada vez que puede, lo defiende. Sin embargo, ahora que lo dejó sin la Copa del Mundo sorprende a todos sus fanáticos.

Arturo Vidal deja sin Mundial a Argentina: pone a España como campeón

Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan este jueves y Arturo Vidal ya tiene claro cómo quedarán las cosas. El King no solo se la jugó con los que clasificarán, sino que también dio hasta a su campeón.

Arturo Vidal pidió perdón a Lionel Messi luego de dejar a Argentina fuera de la pelea por el Mundial 2026. Foto: Gettty Images.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

Fue en su cuenta de Instagram que el mediocampista publicó un video analizando los cruces y se metió de lleno en las semifinales. “Entre Francia y España, pienso que pasará España que es mi candidato número 1“, lanzó.

Pero tras ello vino lo más inesperado, cuando descartó al vigente campeón del mundo hasta de la definición del Mundial. “Entre Inglaterra y Argentina… Leo perdón, pero pienso que pasará Inglaterra“, dijo.

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Ya con dos los equipos que llegarían a la final de la cita planetaria, Arturo Vidal no tuvo dudas. “Para mí, el ganador del Mundial 2026 es España“, sentenció el bicampeón de América.

Habrá que esperar para ver si es que el volante tiene razón con su pronóstico. El camino que ha tenido la Albiceleste ha estado marcado por polémicas a su favor y España viene imparable, pero con Lamine Yamal aún sin aparecer como se anticipaba.

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El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y con Arturo Vidal teniendo claro quién será el nuevo campeón. El King baja a la Argentina de Lionel Messi de la carrera por el título y enciende el debate en la cita planeteria.

Fecha y hora de la gran final del Mundial 2026

El Mundial 2026 se prepara para los últimos partidos antes de la gran final. La definición del torneo está programada para el próximo domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas en Nueva York.

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En resumen, Vidal y el Mundial