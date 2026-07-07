La Albiceleste se clasificó a cuartos pero con una enorme polémica con los Faraones. El árbitro mostró una tarjeta roja.

Argentina sigue vivo en el Mundial 2026 aunque no lejos de la polémica. La Albiceleste consiguió una sufrida remontada 3 a 2 y dejó en el camino a un Egipto que terminó muy molesto, al punto de casi generar una pelea de proporciones.

Después de haber ido arriba por dos goles de diferencia, los Faraones sufrieron con un gol anulado por una falta muy discutible y decisiones que terminaron inclinando la balanza al equipo de Lionel Messi. Una situación que indignó a los egipcios y que derivó en un cruce que dejó un expulsado.

Pero todo este conflicto ocurrió mientras la transmisión oficial estaba repitiendo el tercer gol de la Albiceleste, por lo que no se conocían mayores detalles. Eso hasta ahora, cuando se revelaron las primeras imágenes que la TV no quiso mostrar en vivo.

Así fue la pelea entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 que la TV no mostró

El picante partido que animaron Argentina y Egipto en el Mundial 2026 terminó en una pelea que no se vio en TV. La molestia que generaron los cobros que le permitieron a la Albiceleste lograr la remontada dejaron furiosos a los egipcios y así lo demostraron en la cancha.

Argentina y Egipto estuvieron a nada de los combos en el Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Fue después del tercer gol de los trasandinos que la banca egipcia estalló contra los árbitros. El técnico Hossam Hassan hizo el gesto de la “X” que se utiliza en casos de racismo, lo que activó de inmediato la alarma.

Con jugadores argentinos en medio burlándose por la remontada, los ánimos se fueron calentando cada vez más. Saafan Elshaghir, preparador de arqueros de Egipto, no aguantó y fue a encarar directamente a los rivales con una actitud que preocupó a todos.

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Fue ahí que las cosas se comenzaron a salir de control, con empujones de un lado a otro. El árbitro Francois Letexier no dudó un segundo y, para evitar problemas, le mostró la tarjeta roja. Aunque para la actitud que mostraron las figuras de Argentina no hubo ni amarilla.

El hecho no se pudo ver en TV y han sido las redes sociales las que han dejado en evidencia el episodio. Uno que, nuevamente, termina con una polémica que se inclinó a favor de los trasandinos.

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Argentina avanza en el Mundial 2026 con otra polémica más en sus espaldas. El camino de la Albiceleste en la cita planetaria sigue estando marcado por decisiones arbitrales que le favorecen al punto de lograr una remontada cuando pudieron quedar eliminados.

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Fecha y hora del partido de Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Argentina elimina a Egipto y avanza a los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste se prepara para enfrentar a Suiza este sábado 11 de julio desde las 21:00 horas.

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En resumen, Argentina y Egipto en el Mundial 2026