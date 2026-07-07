¿Acto de racismo? El reclamo de Egipto que la FIFA no consideró ante Argentina

El elenco dirigido por Hossam Hassam lamentó el cometido del juez y hasta acusó fuertes insultos en su contra. Sin embargo, el árbitro francés Letexier no consideró.

La selección de Argentina sufrió hasta el último minuto para lograr superar a Egipto. De la mano de Lionel Messi, la albiceleste logró dar vuelta el marcador y se quedó con un histórico triunfo por 3-2 que lo mantiene con vida en el Mundial.

Los actuales campeones del Mundo se sobrepusieron a el penal errado de Messi y los dos goles en contra de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko.

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El tema es que en los últimos 15 minutos del partido se concretó la hazaña. Por lo que ahora esperan por el vencedor entre Colombia y Suiza.

Sin embargo, una de las imágenes más polémicas se registraron en las banca de dirección. Esto por los reclamos de Egipto por los dudosos cobros arbitrales. Lo que se registró primero por una supuesta falta a Lisandro Martínez que terminó con gol anulado y luego la falta en el área que realizó el defensa sobre Mohamed Salah y que no fue cobrada.

El juez Francois Letexier desató los reclamos de Egipto por favorecer a Argentina (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El reclamo de Egipto contra arbitraje y la FIFA

Pero la guinda de la torta vino en el 98’ cuando ya se jugaban los últimos segundos de partido. Hossam Hassam realizó el gesto de una “X” con sus brazos para denunciar graves insultos racistas en su contra.

Hossam Hassan acusó acto de racismo pero la FIFA lo desestimó (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El juez francés Francois Letexier, en vez de activar el protocolo que indica la FIFA, se dirigió hasta el banco de suplentes y amonestó al entrenador. Lo que terminó desatando el enojo de toda la delegación.

A tal punto que tras el pitazo final se retiró hacia camarines sin realizar ninguna declaración. Pero esto no sería todo ya que ahora la FIFA podría sancionar a Hassam por su conducta en el partido de octavos.