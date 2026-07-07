El periodista recibió dardos por sus comentarios en las transmisiones del Mundial. Su reacción dio aún más que hablar en la fanaticada chilena.

El Mundial 2026 entra en recta final y desde Chile uno que ha liderado las transmisiones en el país en Chilevisión. El canal luce, como tantas veces, a la dupla de Claudio Palma y Aldo Schiappacasse.

Fue ahí que en la red social X hubo críticas por las intervenciones del periodista, quien le da su toque de sarcasmo y humor a sus comentarios generalmente. El usuario @Nelson_JLECh disparó contra Aldo y obtuvo rápida respuesta.

“El aporte de Schiappacasse durante el primer tiempo: mañana no hay clases en Inglaterra porque están de vacaciones”, lanzó la cuenta. El hombre de TNT Sports no se la dejó pasar y, en comentada maniobra, contestó.

Schiappacasse y su comentario tras las críticas

Aldo Schiappacasse respondió fiel a su estilo, en palabras que fueron criticas por algunos y alabadas por otros. Lo cierto es que el periodista de TNT Sports dio que hablar.

“Te preso cinco lucas para que los veas en DGO. Te ahorro el stress”, tecleó el comunicador. Tanto él como Claudio Palma han sido criticas en redes sociales por sus transmisiones en CHV, mientras las loas se las ha llevado Fernando Solabarrieta.

Pese a eso, en DGO también abundan los dardos de la siempr exigente hinchada chilena. A la señal oficial del Mundial 2026 se le critica de ser parcial a la hora de defender a Argentina.

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En cuanto a Aldo Schiappacasse, sigue firme con Claudio Palma en la TV abierta bajo Chilevisión. Por las tardes también figura en TNT Sports, participando del programa Todos Somos Técnicos.

El tuit de la polémica: