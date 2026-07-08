Novedosa aplicación llegó para darle una mano a los hinchas en su misión de completar el álbum. También protege la privacidad y permite hacer "match".

Con el boom del Mundial 2026 en desarrollo, el álbum oficial no se queda atrás en los hinchas chilenos. Es ahí donde nace una nueva aplicación independiente llamada Chilaminas, apuntada a que los coleccionistas gestionen sus láminas, dejando atrás los tradicionales papeles anotados con lápiz.

La propuesta es simple pero efectiva: permitir un control total de la colección directamente desde el iPhone, con un diseño intuitivo que funciona con un solo toque y hasta sin conexión a internet.

Chilaminas abarca la totalidad de la Copa del Mundo, permitiendo a los usuarios recorrer las listas de los 20 jugadores de cada equipo. Ahí, la privacidad es un pilar central del proyecto, donde la colección se almacena localmente en el dispositivo y solo se comparten los datos que el usuario decide publicar al buscar un intercambio.

Todo el Mundial 2026 en tu bolsillo

La novedosa app para los hinchas del fútbol chileno que coleccionan el álbum del Mundial también está libre de publicidad y garantiza no vender la información de sus usuarios. Entre sus funciones principales, la app permite:

Marcado rápido: Registrar cada lámina como obtenida o faltante con un solo toque.

Registrar cada lámina como obtenida o faltante con un solo toque. Control de repetidas: Llevar la cuenta exacta de cuántas copias extra se tienen de cada jugador.

Llevar la cuenta exacta de cuántas copias extra se tienen de cada jugador. Progreso en tiempo real: Visualizar el porcentaje completado del álbum, el total por equipo y un gráfico general de la colección.

Visualizar el porcentaje completado del álbum, el total por equipo y un gráfico general de la colección. Buscador integrado: Encontrar jugadores y selecciones rápidamente por su nombre.

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Además, otro de los mayores atractivos de la herramienta es su función Intercambio Premium, pensada para resolver el problema de encontrar al usuario que tenga la pieza que falta.

Mediante un sistema de geolocalización, la app activa un match automático entre las láminas faltantes del usuario y las repetidas de otros coleccionistas que se encuentren en las cercanías. Algo parecido al popular Tinder.

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Para facilitar la coordinación del encuentro, los usuarios tienen la opción de compartir su número de teléfono de forma directa y segura. Esta función se desbloquea mediante un pago único, eliminando las molestas suscripciones mensuales. Por ello cuenta con una política de privacidad para las personas.