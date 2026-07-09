Parecía que O'Higgins se llevaba un empate a Rancagua por la semifinal de ida de la Copa de la Liga, pero Ñublense logró desnivelar en los suspiros del tiempo agregado.

Ñublense se salvó en los descuentos y derrotó por 2-1 a O’Higgins en la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El duelo se disputó bajo una constante y generosa lluvia en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, ciudad donde ya sueñan con jugar por el título.

Los locales se pusieron en ventaja en los 25′ con el gol de Pablo Calderón. El argentino recogió un balón suelto en el área tras el remate de Manuel Rivera que se había estrellado en el palo de los celestes.

Pero antes del descanso O’Higgins encontró la igualdad con el golazo de Bastián Yáñez, quien tras la asistencia de Luis Pavez y la pantalla de Martín Sarrafiore, definió a la red con un zurdazo cruzado a los 37′.

Ya en el segundo tiempo y con una fuerte lluvia, el partido se enredó sin movimiento en el marcador. Una de las pocas situaciones a destacar fue una expulsión corregida y que perjudicaba a Ñublense.

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En los 68′ Lorenzo Reyes vio la segunda tarjeta amarilla, poco después de entrar desde el banco y recibir la primera cartulina. Sin embargo, Ñublense se salvó de quedar con un jugador menos.

El árbitro Matías Assadi fue al monitor del VAR y decidió que el mediocampista no le cometió infracción merecedora de tarjeta por un golpe a Luis Pavez, anulando la expulsión.

Hasta que llegó el 90’+5: Ignacio Jeraldino sacó un remate ajustado desde la altura del punto penal, haciendo estéril la estirada de Carabalí, justo cuando parecía que O’Higgins conseguía una leve ventaja para el duelo definitorio.

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La revancha entre rancagüinos y chillanejos está programada para este domingo 12 de julio, desde las 20:00 horas, en el estadio El Teniente. El ganador de la llave enfrentará en final única a Coquimbo Unido o Unión La Calera.

Minuto a minuto: La Calera vs. O’Higgins