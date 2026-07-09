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Copa de la Liga

Agónico triunfo de Ñublense ante O’Higgins por la ida: Chillán se ilusiona con la final de Copa de la Liga

Parecía que O'Higgins se llevaba un empate a Rancagua por la semifinal de ida de la Copa de la Liga, pero Ñublense logró desnivelar en los suspiros del tiempo agregado.

Por Diego Jeria

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Triunfazo agónico de Ñublense: saca ventaja a O'Higgins camino a la final de Copa de la Liga.
© PhotosportTriunfazo agónico de Ñublense: saca ventaja a O'Higgins camino a la final de Copa de la Liga.

Ñublense se salvó en los descuentos y derrotó por 2-1 a O’Higgins en la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. El duelo se disputó bajo una constante y generosa lluvia en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, ciudad donde ya sueñan con jugar por el título.

Los locales se pusieron en ventaja en los 25′ con el gol de Pablo Calderón. El argentino recogió un balón suelto en el área tras el remate de Manuel Rivera que se había estrellado en el palo de los celestes.

Pero antes del descanso O’Higgins encontró la igualdad con el golazo de Bastián Yáñez, quien tras la asistencia de Luis Pavez y la pantalla de Martín Sarrafiore, definió a la red con un zurdazo cruzado a los 37′.

Ya en el segundo tiempo y con una fuerte lluvia, el partido se enredó sin movimiento en el marcador. Una de las pocas situaciones a destacar fue una expulsión corregida y que perjudicaba a Ñublense.

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En los 68′ Lorenzo Reyes vio la segunda tarjeta amarilla, poco después de entrar desde el banco y recibir la primera cartulina. Sin embargo, Ñublense se salvó de quedar con un jugador menos.

El árbitro Matías Assadi fue al monitor del VAR y decidió que el mediocampista no le cometió infracción merecedora de tarjeta por un golpe a Luis Pavez, anulando la expulsión.

Hasta que llegó el 90’+5: Ignacio Jeraldino sacó un remate ajustado desde la altura del punto penal, haciendo estéril la estirada de Carabalí, justo cuando parecía que O’Higgins conseguía una leve ventaja para el duelo definitorio.

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La revancha entre rancagüinos y chillanejos está programada para este domingo 12 de julio, desde las 20:00 horas, en el estadio El Teniente. El ganador de la llave enfrentará en final única a Coquimbo Unido o Unión La Calera.

Minuto a minuto: La Calera vs. O’Higgins

FINAL DEL PARTIDO: 2-1 agónico

90'+7.- Pitazo. Ñublense le gana la semifinal de ida de la Copa de la Liga a O'Higgins en los descuentos. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.

GOL DE ÑUBLENSE: 2-1

90'+5.- Ignacio Jeraldino salva la ida para los chillanejos... gol de Ñublense.

Tiempo reglamentario cumplido: 1-1

90'.- Se adicionan seis minutos de agregado.

Ñublense contra el reloj: 1-1

81'.- El duelo entra en su recta final. Por ahora O'Higgins saca leve ventaja ante Ñublense para definir en la vuelta de local.

Expulsión en Ñublense... corregida en el VAR

68'.- El árbitro Assadi le muestra la segunda tarjeta amarilla a Lorenzo Reyes y sobre la misma la roja tras un balón dividido con Luis Pavez.

Assadi fue al monitor del VAR y anula la segunda cartulina. Lolo Reyes se salva de la expulsión en Ñublense y siguen 11 jugadores contra 11. El de los chillanejos había visto la primera amarilla poco antes por una falta a Juan Leiva.

Se mantiene el empate: 1-1

57'.- Ñublense y O'Higgins se enredan y ninguno logra encontrar el camino claro al arco rival.

Segundo tiempo en juego: 1-1

46'.- Pitazo. Comienza el complemento en Chillán y el agua la tiran con balde. Copiosa lluvia para la semifinal de Copa de la Liga.

Final del primer tiempo: 1-1

45'+3.- Pitazo. Los equipos se van al descanso con empate parcial de 1-1.

O'Higgins quiere el segundo

40'.- Tapadón de Nicola Pérez. O'Higgins se fue en contragolpe y Francisco González sacó el zurdazo poco antes de llegar al área. El arquero de Ñublense la devolvió lejos con los puños.

Gol de O'Higgins: 1-1

37'.- Bastián Yáñez pone el empate celeste.

Luis Pavez metió el pase  profundo desde la izquierda en diagonal al área, Martín Sarrafiore hizo pantalla y Yáñez definió con un remate cruzado para decretar el empate parcial de 1-1.

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Le faltó determinación a los celestes

34'.- Dos tibias llegadas de O'Higgins. El balón es contenido sin mayores problemas por Nicola Pérez.

Gol de Ñublense: 1-0

25'.- Gol de Pablo Calderón para los chillanejos.

El córner desde la izquierda encontró el rechazo a medias de O'Higgins, el remate desde fuera del área de Manuel Rivera dio en el palo y Calderón capitalizó hasta el fondo de la red.

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Llueve sobre Chillán, cambio por lesión: 0-0

24'.- Entra Matías Plaza por Ignacio Tapia. El jugador de Ñublense deja el campo tras acusar minutos antes molestias físicas.

El partido se disputa bajo la lluvia en el estadio Nelson Oyarzún y la temperatura a eta hora marca 12°. Sin embargo la sensación térmica se siente mucho menor.

Casi... Ñublense avisa: 0-0

23'.- Ignacio Tapia casi convierte para Ñublense con una volea, pero Miguel Brizuela alcanza a desviar por altura en la frontera del área chica.

Contesta Ñublense: 0-0

14'.- Ahora llegó Ñublense. El remate es embolsado por Carabalí.

Primera llegada de peligro: 0-0

11'.- Martín Sarrafiore prueba con un zurdazo de distancia que pasa apenas desviado por el palo derecho del arquero de Ñublense, Nicola Pérez.

Así se paran los equipos

5'.- Repasamos las formaciones

Ñublense forma con Nicola Pérez en el arco; Pablo Calderón, Osvaldo Bosso y Sebastián Valencia en defensa; Diego Sanhueza, León Mansilla, Manuel Rivera y Jovany Campusano en mediocampo; Alex Valdés, Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia en ataque. DT: Juan José Rivera.

En el banco están Hernán Muñoz; Carlos Salomón, Felipe Campos, Fernando Ovelar, Matías Plaza, Lucas Molina, Daniel Saavedra, Diego Céspedes y Lorenzo Reyes.

O'Higgins alinea con Omar Carabalí en portería; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez en defensa; Felipe Ogaz; Martín Sarrafiore y Juan Leiva en mediocampo; Francisco González, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez en delantera. DT: Lucas Bovaglio.

Son alternativas celestes Jorge Peña; Cristián Morales, Gabriel Pinto, Bryan Rabello, Martín Maturana, Nicolás Garrido, Rodrigo Godoy, Joaquín Tapia y Thiago Vecino.

¡Comenzó el partido!

1'.- Pitazo. Ñublense y O'Higgins ya disputan la segunda semifinal de ida de la Copa de la Liga.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Ñublense y O'Higgins ya están en la cancha. El duelo comienza en breve.

El registro previo por la Liga

Cabe recordar que este año Ñublense y O'Higgins ya se enfrentaron por la fecha 11 de la Liga de Primera, a fines de abril.

Fue triunfo por 0-2 para O'Higgins en Chillán.

Repasamos el duelo anterior de semifinales

Así fue el triunfo de Coquimbo contra La Calera.

Cómo activar paso a paso TNT Sports en HBO Max

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Dónde ver el partido

El partido entre Ñublense y O'Higgins, no será transmitido por televisión en la habitual señal de TNT Sports.

El duelo sólo se podrá ver de manera online por streaming, a través de la plataforma de TNT Sports en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso grstuito si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Formación confirmada de O'Higgins

El once celeste:

Formación confirmada de Ñublense

El once chillanejo:

Los datos del duelo

Ñublense y O'Higgins se enfrentan este jueves 9 de julio, desde las 19:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El partido válido por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026 será arbitrado por Matías Assadi.

Comenzamos la previa

Buenas noches redgoleras y redgoleros. Nos ponemos en la espera del duelo entre Ñublense y O'Higgins, por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026. Acompáñanos también durante el duelo con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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