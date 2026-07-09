La U cometió un error reglamentario contra Santiago Wanderers que fue consignado por el árbitro en su informe. ¿Qué dicen las bases de la Copa Chile 2026?

Universidad de Chile cometió un error reglamentario en el último partido contra Santiago Wanderers, por la fase de grupos de la Copa Chile 2026. El triunfo por 2-3 en Valparaíso le dejó los tres puntos y una citación al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En su informe, el árbitro Piero Maza escribió que “el Club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul“.

El problema no es sólo que la U terminó jugando con los pantalones del mismo color, sino que también cometió una acción antirreglamentaria. Junto al informe de Maza, el Chuncho fue citado al tribunal para el próximo martes 14 de julio.

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Multa económica: el reglamento de Copa Chile

Y si bien el error es grave, el castigo que arriesga la U es “caro” en lo económico, mas no en lo deportivo. Esto se detalla en el Título VI del reglamento de Copa Chile 2026, en el Artículo 35 correspondiente a “Indumentaria deportiva”.

Vamos al reglamento: el castigo que arriesga la U por incumplir las bases contra Wanderers.

“A más tardar con 72 horas de anticipación al inicio de cada partido, la Gerencia de Ligas Profesionales, en coordinación con la Comisión Arbitral, informará la indumentaria que deberá utilizar cada club en su partido respectivo. Siempre que sea posible, se designará el uniforme oficial de cada equipo“, especifican las bases.

El texto sentencia que “será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal Autónomo de Disciplina“.

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Esta regla es básicamente la misma que opera sobre el tema en las bases de la Liga de Primera. Hoy 50 UF corresponden a poco más de 2 millones de pesos.

Resumen:

-Universidad de Chile: Usó short blanco en lugar de azul ante Santiago Wanderers.

-14 de julio: Fecha en que el club comparecerá ante el Tribunal de Disciplina.

-Multa de 50 UF: Castigo económico máximo que arriesga el equipo por la infracción reglamentaria.