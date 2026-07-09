El árbitro Piero Maza no pasó por alto un problema en la indumentaria de la U ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Universidad de Chile nuevamente fue denunciada al Tribunal de Disciplina, esta vez por un error en la indumentaria que tendrá que dar las debidas explicaciones del caso.

Esto ocurrió en su último compromiso, donde los azules vencieron por 3-2 a Santiago Wanderers, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en Valparaíso.

En ese sentido, fue el árbitro Piero Maza quien apuntó el gran error cometido por la U, que produjo un hecho llamativo durante el compromiso, porque ambos equipos compartieron color en el short, algo que no se puede por reglamento.

La U deberá presentar su defensa el próximo martes ante el Tribunal. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Insólito error en la indumentaria de la U

Fue en el informe del árbitro Piero Maza, donde entregó detalles de este punto contra Universidad de Chile, que llamó la atención en el compromiso ante Santiago Wanderers.

“El club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul”, detalló el árbitro FIFA, pero que no fue considerado para el Mundial.

Algo que fue tomado por el Tribunal de Disciplina, quienes decidieron citar a Universidad de Chile a la próxima sesión, que se realizará el 14 de julio, para dar las respectivas explicaciones.

Un error que, puede sonar anecdótico, pero que es grave a la hora de cumplir con el reglamento, por lo que puede tener consecuencias para la U en el torneo.

Revisa el detalle:

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