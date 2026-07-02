Castigo a Correa en Colo Colo: acusan al Tribunal de Disciplina de no entregar fallo para apelar

Si bien el delantero conoció hace días su sanción por sus dichos contra el arbitraje, desde la ANFP no les han hecho llegar el documento. El club se mueve pese a todo para reducir la condena.

Javier Correa y Colo Colo comienzan su ofensiva para reducir el castigo de cuatro fechas fuera de la canchas. El delantero fue sancionado por sus duros dardos contra el juez Nicolás Gamboa y desde entonces trabajan en la apelación, la que está a la espera de un paso clave: el fallo.

Si bien la decisión se tomó el 23 de junio pasado, el Tribunal de Disciplina sigue sin hacerle llegar el documento al equipo de Fernando Ortiz. La situación llega a tal punto, que en Blanco y Negro no esperarán más y definen si seguir con el proceso aún cuando ese documento es fundamental.

Ofensiva para reducir sanción: Colo Colo y la defensa de Javier Correa ya iniciaron los trabajos para apelar al castigo de cuatro fechas que recibió el delantero tras sus polémicos dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Colo Colo y la defensa de ya iniciaron los trabajos para apelar al que recibió el delantero tras sus polémicos dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa. Insólita demora del Tribunal de Disciplina: A pesar de que el veredicto se conoció el pasado 23 de junio, el documento con el fallo oficial nunca llegó a las oficinas del Estadio Monumental , lo que acusan desde el club como una falta a la probidad procesal.

A pesar de que el veredicto se conoció el pasado 23 de junio, el documento con el , lo que acusan desde el club como una falta a la probidad procesal. Blanco y Negro apela a ciegas: Ante la tardanza de la ANFP y para no seguir perdiendo tiempo, la dirigencia alba decidió no esperar más el documento y presentará la apelación de todas formas basándose en “hechos abstractos”.

Javier Correa y Colo Colo siguen esperando el fallo del tribunal: apelaran sin él

En Colo Colo no están nada de contentos con la demora del Tribunal de Disciplina con el castigo a Javier Correa. Después de dar a conocer el veredicto de cuatro fechas, en el Cacique han estado a la espera del fallo oficial para poder avanzar en su apelación. Sin embargo, este no ha llegado.

Javier Correa recibió un duro castigo en Colo Colo pero todavía no les ha llegado el fallo. Foto: Photosport.

Así lo reveló este jueves DaleAlbo, donde destaparon el insólito hecho en la ANFP y que saca ronchas en el Eterno Campeón. “El documento nunca llegó al Estadio Monumental”, señalaron.

De hecho, el citado medio remarcó que los abogados que defenderán a Javier Correa y Colo Colo después del castigo estaban esperando el archivo para avanzar. “Esto nunca se dio y, por lo mismo, en Colo Colo tendrán que presentar una apelación a hechos más abstractos, en una clara falta a la probidad procesal”.

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Esta demora en la entrega del documento tienen al Cacique avanzando como puede, aún cuando después pueda venir puntos agregados en el texto. “El trámite se hará igual”, dijeron.

Habrá que esperar para ver si es que el sacar a la luz el hecho acelera la llegada del fallo al Estadio Monumental. El jugador está sancionado por cuatro partidos por algo que en el pasado no se castigaba de esta forma y que esperan reducir aunque no se sigan los protocolos en la ANFP.

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Colo Colo y Javier Correa no bajan los brazos en lo que ha sido la gran teleserie del cierre de la primera rueda. El Cacique pierde a su principal figura para el regreso de la Liga de Primera por un mes, tiempo que consideran excesivo en el club para algo a lo que antes con unas disculpas públicas quedaba listo.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026