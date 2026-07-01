El jefe de la Comisión Arbitral hizo una autocrítica por comportamientos similares en el pasado y advirtió que de ahora en más no dejarán pasar "faltas de respeto".

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Javier Correa, delantero de Colo Colo, con cuatro fechas de suspensión por sus dichos agraviantes en contra del juez Nicolás Gamboa. Un castigo que contó con el beneplácito de Roberto Tobar.

El jefe de la Comisión Arbitral se refirió a la fuerte medida contra el atacante argentino, donde realizó una autocrítica “por no haber procedido de manera correcta con otros actores, en base a la experiencia que hemos tenido en los últimos cuatro años, con declaraciones de jugadores y técnicos”.

“Nosotros no queremos prohibir que hablen del arbitraje, pero merecemos respeto en todo ámbito. La crítica tiene que ser constructiva y no denostar o humillar a una parte importante del fútbol que es el arbitraje”, afirmó Tobar tras los dichos de Correa.

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El feroz aviso de Tobar tras castigo a Correa

Por todo lo anterior, el ex juez internacional advirtió que situaciones como los reclamos de técnicos contra los arbitrajes tanto en entrevistas durante los partidos como en conferencias de prensa, serán puestas en los informes para que luego reciban sanción.

“Pueden hacer las declaraciones, pero exigimos respeto a la hora de dirigirse al trabajo arbitral, no decir que regalamos penales, que hay tendencias para perjudicar algún equipo, entonces no lo vamos a tolerar. Vamos a seguir procediendo de la misma forma”, sostiene Tobar.

Sobre el por qué no se castigó a Daniel Garnero por calificar de “físicoculturistas” a los árbitros, a diferencia de lo que pasó con Correa, el hoy dirigente aclaró que “desde ahora en adelante, todo este tipo de dichos los vamos a incluir en los informes“.

En síntesis