Tras las duras críticas del presidente de Deportes Temuco hacia Pablo Milad y compañía, desde Quilún avisaron el último paso para implementar la tecnología.

La Primera B pedía a gritos el VAR hace tiempo y todo parece indicar que habrá final feliz. Marcelo Salas fue una de las principales y críticas voces contra la ANFP, por no tener el sistema en el ascenso, pero finalmente su voz fue escuchada.

Fue Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien incluso le puso fecha al visto bueno final para incorporar la tecnología a la B. El ex réferi aclaró que de haber consenso, regirá inmediatamente la medida.

“La próxima semana tendremos novedades con respecto al VAR en el Ascenso. Necesitamos la aprobación del Consejo de Presidentes para que se aplique en la segunda rueda…”, dijo Tobar a Cooperativa.

Las duras críticas del Matador por Primera B sin VAR

Marcelo Salas fue el principal crítico de la ausencia del VAR en la Primera B. En los últimos años alzó la voz y en duros términos emplazó a Pablo Milad para meterse la mano al bolsillo con el sistema.

Todo apunta a que habrá VAR en la Primera B/Photosport

“Ojalá Pablo Milad se ponga los pantalones y pueda poner VAR en todas las divisiones. Cuando un equipo hace una inversión y está siendo superior, y por un árbitro te cambia el partido”, reclamó Salas, el año pasado.

El presidente de Deportes Temuco ahora saca cuentas alegres junto a sus pares, considerando la importancia del torneo en el segundo semestre. El Pije pelea en la liguilla del ascenso.

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Eso sí, ahora los elencos de la Liga de Ascenso se pondrán en modo Copa Chile, ya que la Primera B también entra en receso. Por ahora los únicos torneos nacionales que tienen VAR son la Liga de Primera y la Copa de la Liga.