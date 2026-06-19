El delantero argentino no continuará en San Martín de Tucumán y ya tiene dos equipos chilenos interesados en quedarse con sus servicios de cara al segundo semestre.

Tras ser una de las figuras importantes de Limache durante el 2025 y ayudar al equipo a mantenerse en la categoría, Facundo Pons regresó a Argentina para defender la camiseta de Tucumán. Sin embargo, luego de una temporada en el fútbol trasandino, su futuro podría estar nuevamente ligado a Chile.

Rangers atraviesa un complicado escenario en la Primera B, donde no ha logrado escapar de los últimos puestos y terminó marcando un registro histórico al cerrar la primera rueda sin conseguir victorias. Ante este panorama, los talquinos buscan revertir la situación en el segundo semestre y tendrían en carpeta al delantero.

Eso sí, los rojinegros no serían los únicos interesados en quedarse con sus servicios, ya que otro equipo del fútbol chileno también habría puesto sus ojos en el atacante. Además, desde Argentina aseguran que el jugador dejará Tucumán y deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera.

No solo Rangers tiene en la mira a Pons

El medio Filial San Martin reveló que Pons no seguirá en la escuadra junto con E. López, Benjamín Borasi y Luciano “Pupi” Ferreyra.

Pero además, el periodista Rodrigo Arellano, quien reveló que Rangers va tras el delantero, aseguró que no es la única escuadra chilena que está interesada en su fichaje.

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“LE CRUZAN LOS BOTES. Les comenté que Rangers se lanzó por Facundo Pons. Esta mañana San Martín Tucumán confirmó mi info y oficializó la salida del delantero. Sin embargo, Coquimbo Unido tomó el teléfono para acercar una propuesta, pero no sé si cuadren los tiempos”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

En síntesis: