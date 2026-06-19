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Primera B

¿Se aceptan devoluciones? Wanderers quiere negociar con Colo Colo para finalizar ante un préstamo

Dylan Portilla apenas ha sumado 37 minutos en esta temporada 2026 con los caturros, quienes ya están buscando las fórmulas para terminar anticipadamente su cesión.

Por Patricio Echagüe

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El Cacique está a detalles de recibir de vuelta a un jugador a préstamo.
© Photosport.El Cacique está a detalles de recibir de vuelta a un jugador a préstamo.

Santiago Wanderers está cerca de realizar un inesperado movimiento en este mercado de fichajes. Los caturros, que cerraron la primera rueda de la Liga de Ascenso en el segundo lugar con 26 puntos (a tres del líder Cobreloa), quieren literalmente devolverle un jugador a Colo Colo.

Hablamos de Dylan Portilla, volante de 22 años perteneciente al Cacique que llegó hace apenas unos meses al cuadro porteño a préstamo en búsqueda de continuidad.

Sin embargo, eso nunca se produjo, ya que el canterano albo apenas sumó 37 minutos de acción en el primer semestre, razón por la cual Wanderers se la jugará por terminar de manera anticipada su préstamo.

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El formado en Colo Colo no sería el único en irse de Wanderers

De acuerdo a información entregada por el sitio Primera B Chile, Portilla integra un grupo de seis jugadores que no serían considerados por el DT Francisco Palladino. Además del formado en Colo Colo, otro que se iría también es Franco Lobos, canterano de Universidad de Chile.

Junto a ellos otros cuatro ya no serían tomados en cuenta por Palladino son Ricardo Parra, Camilo Astroza, Diego Opazo y Víctor Espinoza.

Dylan Portilla regresará a Colo Colo tras haber jugado poco y nada en esta 2026. | Foto: Santiago Wanderers.

Dylan Portilla regresará a Colo Colo tras haber jugado poco y nada en esta 2026. | Foto: Santiago Wanderers.

Un panorama complejo para este grupo de jugadores, en especial para Portilla, quien con 22 primaveras en el cuerpo está viviendo su segundo préstamo fuera del Cacique luego de estar en Deportes Limache el pasado 2025.

En caso de concretarse el término de su cesión, al volante no le quedará otra que integrarse al plantel de Fernando Ortiz. Una vez ahí, la dirigencia deberá evaluar si mandarlo otra vez a préstamo, alguna transferencia o esperar que el Tano lo observe pensando en el segundo semestre.

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En síntesis

  • Dylan Portilla saldría anticipadamente de Santiago Wanderers tras jugar solo 37 minutos.
  • Santiago Wanderers finalizó la primera rueda de la Liga de Ascenso con 26 puntos.
  • El DT Francisco Palladino descartó a seis jugadores de Santiago Wanderers.
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