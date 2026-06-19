Desde Argentina afirman que Talleres de Córdoba ya negocia con el cuadro azul por el mediocampista de 20 años que debutó esta temporada en el primer equipo.

Con el cierre de la primera rueda en Liga de Primera, comienza la ronda de especulaciones en Universidad de Chile sobre refuerzos con miras al tramo final de la temporada. Llamativamente ronda en el ambiente el nombre de Jorge Sampaoli.

Pero no es por una opción de volver como entrenador. El nuevo estratega de Talleres de Córdoba posó sus ojos en el Romántico Viajero y le ordenó a la dirigencia de su club ir en busca de una pieza clave en el actual esquema de Fernando Gago.

Según reveló el periodista Germán García Grova, experto en mercado de pases, el elenco argentino “preguntó condiciones por Lucas Barrera. Mediocentro de 20 años cuya ficha pertenece a U. de Chile”, y añadió al respecto que “El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli“.

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Sampaoli quiere quitarle a la U pieza clave en esquema de Gago

Desde que Pintita asumió la dirección técnica del Romántico Viajero, se fijó en futbolistas de las divisiones inferiores para darle dinámica a un equipo que venía en mal momento con Francisco Meneghini. Ahí encontró al oriundo de Neuquén hace 20 años.

Barrera llegó a la U recomendado por el ex goleador Gustavo Canales. Al momento que Gago le entregó confianza, se convirtió en titular inamovible del mediocampo azul. Sus números no hacen más que ratificar su buen presente.

Entre Liga y Copa de la Liga, el volante argentino suma 832 minutos en 12 encuentros, de los cuales fue titular en ocho. No anotó goles y suma dos asistencias, además de recibir cinco tarjetas amarillas. Por todo lo anterior, Sampaoli lo quiere en Talleres.

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En síntesis