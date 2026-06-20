Gastón Castro conversó con Redgol donde asegura que, para este en este torneo, hay que estar al tanto de las modificaciones.

La imagen de la tarjeta roja a Miguel Almirón dio la vuelta en el Mundial 2026, cuando el jugador se tapó la boca para reclamar un cobro en el duelo en que la selección de Paraguay venció por 1-0 a Turquía.

Fue dentro de las nuevas reglas que implementó la FIFA para este torneo, que el delantero paraguayo fue apuntado por el VAR, luego que se tapó para que no se viera lo que decía.

Una situación que fue analizada por Gastón Castro, ex profesor de los árbitros en Chile y Conmebol, quien charló con Redgol, para dejar en claro que los reclamos paraguayos están fuera de lugar.

Miguel Almirón fue expulsado en Paraguay en el Mundial 2026. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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Gastón Castro: “Debe estar preocupado de las modificaciones”

El técnico Gustavo Alfaro reclamó con todo tras el partido por la situación de Almirón en Paraguay, lo que trajo una dura respuesta desde Chile para ponerlo en su lugar.

“La verdad es que ir a una copa del mundo, estar en una copa del mundo, el país debe estar preocupado de todas las modificaciones, que son muchas, y una de ellas es no taparse la boca”, explicó Gastón Castro.

En ese sentido, asegura que si bien hay muchas normas que van en evolución, es deber de todos estar al tanto y cumplirlas.

“En mi época el tema estaba escrito en las reglas, pero no era lo de insultar a un adversario, no era a nivel mundial, pero con el tiempo fue por el tema racial tomo fuerza el que le dice uno al otro”, detalló.

“Nada que reclamar Almirón, no está en la línea de las grandes ligas que es un mundial, uno podría poner cuestionamientos en las sustituciones que antes eran dos“, finalizó.

Mira la polémica jugada de Almirón en Paraguay: