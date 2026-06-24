La FIFA informó la sanción para Miguel Almirón por taparse la boca durante un altercado con un rival en el Mundial 2026.

Uno de los momentos que más atención ganó en el Mundial 2026 fue la expulsión de Miguel Almirón por la nueva Ley Vinícius durante el partido entre Paraguay y Turquía por la segunda fecha del torneo.

El jugador se tapó la boca al increpar a un rival y el árbitro no dudo: aplicando la nueva regla del fútbol, se ayudó del VAR y sacó la tarjeta roja directa para el futbolista que juega en el Atlanta United.

“Estamos jugando un deporte nuevo“, reaccionó Gustavo Alfaro, entrenador del conjunto paraguayo, en conferencia de prensa.

Ahora, se conoció la sanción para el jugador. La FIFA confirmó que Miguel Almirón fue castigado con una fecha y se perderá el cierre de la fase de grupos contra Australia de la Copa del Mundo.

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Miguel Almirón: el primer castigo con la Ley Vínicius en el Mundial 2026

La Ley Vinícius nació del polémico incidente donde el argentino Gianluca Prestianni le habría dirigido un insulto racista al jugador brasileño tapándose la boca en pleno partido de la Champions League.

Esta nueva regla tiene el nombre de “Presunción de culpabilidad” donde se saume que un futbolista está diciendo algo indebido, ofensivo o discriminatorio si es que cubre su boca al hablar con otro jugador durante un altercado.