Sigue la tercera fecha del Grupo D en el Mundial 2026 y esta noche se enfrentarán Turquía y Estados Unidos, que llegan con realidades completamente opuestas. Los turcos se quedaron sin opciones de avanzar, tar caer ante Australia y Paraguay, pero esperan sellar su participación de buena manera.
Estados Unidos, llega con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, liderando el grupo con puntaje perfecto, tras vencer a Paraguay y Australia.
¿Dónde ver Turquía vs. Estados Unidos?
Turquía se enfrenta a Estados Unidos este jueves 25 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile, en el Estadio Los Ángeles de California, por el Grupo D de la cita planetaria.
El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.
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Grupo D del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- Turquía
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En resumen…
- Turquía vs. Estados Unidos jugarán por el Grupo D este jueves 25 de junio.
- El partido comenzará a las 22:00 horas de Chile, en el Estadio Los Ángeles de California.
- DSports (610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.