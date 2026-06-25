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Mundial 2026

Turquía vs. Estados Unidos: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE por TV el Mundial 2026

EE.UU quiere asegurar el liderato del Grupo D ante Turquía, que ya no tiene opciones de avanzar en el Mundial.

Por Franccesca Arnechino

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Turquía y Estados Unidos van por la definición del Grupo D.
© GeminiTurquía y Estados Unidos van por la definición del Grupo D.

Sigue la tercera fecha del Grupo D en el Mundial 2026 y esta noche se enfrentarán Turquía y Estados Unidos, que llegan con realidades completamente opuestas. Los turcos se quedaron sin opciones de avanzar, tar caer ante Australia y Paraguay, pero esperan sellar su participación de buena manera.

Estados Unidos, llega con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final, liderando el grupo con puntaje perfecto, tras vencer a Paraguay y Australia.

¿Dónde ver Turquía vs. Estados Unidos?

Turquía se enfrenta a Estados Unidos este jueves 25 de junio, desde las 22:00 hrs de Chile, en el Estadio Los Ángeles de California, por el Grupo D de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo D del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • Turquía

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¿Quién ganará el partido por el Grupo D del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Turquía vs. Estados Unidos jugarán por el Grupo D este jueves 25 de junio.
  • El partido comenzará a las 22:00 horas de Chile, en el Estadio Los Ángeles de California.
  • DSports (610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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