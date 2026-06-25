Luego de los reclamos generales al trato del Gobierno de Donald Trump con el cuadro asiático, podrán realizar concentración normal previo a duelo con Egipto.

Una de las historias más controversiales durante el Mundial 2026 tiene como protagonista a la selección de Irán, que a raíz de las estrictas restricciones que les impuso el Gobierno de Estados Unidos no han podido trabajar con normalidad.

Aún así, establecieron su campo de entrenamientos en Tijuana, se ganaron el afecto de los hinchas y dependen de sí mismos para clasificar a los 16° de Final, cuando este viernes enfrenten al Egipto de Mohamed Salah en Seattle.

De cara a este duelo clave para seguir en el Mundial, Irán recibió una buena noticia. Estados Unidos cedió en su estricta postura para hospedar a la delegación de Irán, además de autorizarlos a permanecer por dos días en suelo local.

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¿Por qué Estados Unidos cede en trato con Irán en Mundial?

Más allá de las razones estrictamente políticas impuestas por el Presidente Donald Trump, desde la escuadra persa no escatimaron en hacer los reclamos públicos a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino, los cuales se viralizaron tras el empate con Nueva Zelanda.

Tanto el entrenador Amir Ghalenoei como su capitán Mehdi Taremi fueron categóricos en señalar que Irán es “la selección más maltratada en la historia del Mundial“. Un tema que incluso llegó a la órbita de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Lo concreto es que este equipo podrá hacer la preparación y recuperación de su duelo con Egipto en suelo estadounidense. Tras el partido, dependiendo si siguen o no en el certamen, tomarán las medidas pertinentes sobre si volver a Tijuana o regresar a su país.

¿Cuándo juegan los persas?

Por la última fecha del Grupo G en el Mundial 2026, Irán se enfrentará a Egipto en el Lumen Field de Seattle este viernes 26 de junio desde las 23:00 horas.

En síntesis