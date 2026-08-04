Los azules sumaron al volante argentino de 26 años, de manera de cumplir con uno de los puestos clave para Fernando Gago.

Universidad de Chile presentó su segundo refuerzo en la ventana de invierno del mercado de fichajes, con el argentino Tobías Reinhart, quien viene a pelea un puesto en el equipo del técnico Fernando Gago.

Fue en las plataformas digitales de la U donde confirmaron la bienvenida para el jugador que llega desde la Reggiana de Italia, en la B del Calcio, en su nuevo paso en la U.

“El oriundo de Lomas de Zamora proviene desde el Reggiana de Italia, donde sumó regularidad y continuidad en las últimas dos temporadas, consolidándose como uno de los mejores volantes de su equipo y de la Serie B del calcio“, explicaron.

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Reinhart en la U: “Estoy en un buen momento”

Tobías Reinhart sabe que deberá entrar de inmediato a la competencia en Universidad de Chile, con su labor de volante mixto, algo que había pedido Fernando Gago.

“Vengo de años bastante buenos y me toma bien preparado. La llamada de un Club tan grande como la U siempre te mueve. Estoy en un buen momento, me siento un jugador muchísimo más completo”, explicó.

En ese sentido, apunta sus tareas para lo que viene en los próximos días en la U, donde sabe que deberá ganarse la confianza para sumar minutos y ser un aporte a los azules.

“El primer objetivo es entrar bien en el plantel, en el equipo, en la idea del entrenador y ser útil en lo que a mí me corresponda. Este es un Club grande, con objetivos grandes. Hay que pelear todo lo que nos propongamos”, finalizó.

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