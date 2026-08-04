Los azules se juegan el paso a los octavos de final del torneo, uno de sus objetivos, pero Gago decidió mover el plantel para dar descanso.

Universidad de Chile prepara su viaje para disputar el paso a la ronda de los octavos de final de la Copa Chile 2026, cuando el miércoles visite a Unión San Felipe por la última fecha de la fase de grupos.

La U necesita de un punto para asegurar su paso a la ronda de los 16 mejores del torneo, por lo mismo se esperaba que fuera con su mejor contingente para afrontar este duelo.

Pero hay una decisión de última hora de parte del técnico Fernando Gago, quien decidió guardar a dos figuras importantes del plantel azul, de manera de darles descanso: Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Eduardo Vargas y Charles Aránguiz serán baja en la U ante San Felipe. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La U se juega el paso a octavos sin sus referentes ante San Felipe

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron los cambios que tendrá Universidad de Chile para enfrentar a Unión San Felipe, donde Fernando Gago movió la citación para el viaje.

“Tanto Charles Aránguiz como Eduardo Vargas se quedarán en Santiago entrenando, con la mente puesta en el partido del fin de semana ante Palestino”, explican.

Pese a que el fin de semana Gago descartó que fuera a ocupar un equipo alternativo, el entrenador empieza a cuidar las cargas de dos referentes que vienen regresando de lesiones.

Por lo mismo, restará ver los movimientos en el once titular, donde ya se puede adelantar que Juan Martín Lucero tendrá una gran oportunidad para demostrar como goleador azul.

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