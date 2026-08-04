El zaguero venezolano de 21 años, quien había despertado interés en Europa, firmó un nuevo vínculo con los azules y mostró su gratitud con el staff de Fernando Gago.

A pesar de que la misma U de Chile reconoció que el fútbol venezolano no figuraba entre sus prioridades para observar posibles fichajes, concretaron el arribo del defensor zurdo Bianneider Tamayo. Eso sí, al llanero le costó mucho ganarse un lugar en el Bulla.

Primero, fue a préstamo a la Unión Española, donde vivió la decepción grande de un descenso al cabo de la temporada 2025. Luego de eso, parecía no contar mucho para Francisco Meneghini en el comienzo de la campaña actual. Pero todo cambió con el arribo de Fernando Gago.

También con la lesión de Matías Zaldivia que lo tuvo fuera durante más de tres meses. Ya son 15 los partidos que ha disputado en esta campaña y su rendimiento generó el interés del Almería de España. Quizá por eso, el Romántico Viajero decidió asegurar a Tamayo.

Bianneider Tamayo festeja junto a Ignacio Vásquez. (Dragomir Yankovic/Photosport).

El Bulla confirmó la renovación del contrato del exjugador del Caracas FC, quien quedó ligado a la U hasta diciembre de 2029. “Estoy muy feliz, he disfrutado mucho la estancia en este hermoso club”, aseguró Tamayo en declaraciones difundidas por la misma institución.

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Las palabras de Bianneider Tamayo tras renovar por U de Chile hasta 2029

Bianneider Tamayo genera muchas expectativas en la U de Chile. Tiene 21 años y en la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo, quien no apareció en la fotografía del anuncio, confían en su potencial. “El club me ha acogido de manera muy linda”, aseguró el zurdo defensor.

“Agradezco que sigan confiando en mí y esta oportunidad. Me siento bien y con mucha confianza”, aseguró el marcador venezolano, quien fue titular en la victoria del equipo adiestrado por Gago ante Huachipato. Y seguramente continuará con chances de jugar.

Bianneider Tamayo ante Claudio Sepúlveda en el duelo vs Huachipato. (Felipe Zanca/Photosport).

Por cierto, Tamayo se mostró con gratitud para el staff del DT argentino. “Gracias a dios he podido sumar muchos minutos. Tuve el respaldo del cuerpo técnico y los jugadores. Eso ha sido gratificante y fructífero para mí”, manifestó el oriundo de Cabudare.

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