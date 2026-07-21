Marcos González asegura que, pese a la distancia con Colo Colo, la U no puede bajar los brazos y seguir apuntando alto por el torneo.

Universidad de Chile se comprometió ante sus hinchas, donde aseguran que darán todo por la pelea por el título en el segundo semestre para darle caza a Colo Colo en la Liga de Primera 2026 y la Copa Chile.

Con una diferencia de 12 puntos en la tabla de posiciones, los azules no se bajan del sueño de poder levantar un título, tal como lo manifestó Manuel Mayo en la presentación de Gonzalo Reyna.

“La ambición es total, nos pueden quedar 23 partidos si llegamos a final de Copa Chile, porque queremos ganarla. En el torneo lo mismo, ganar todos los partidos“, manifestó.

Algo que encontró una buena recepción de parte del mundo azul, con un campeón de la Copa Sudamericana 2011 que asegura que no pueden bajar los brazos: Marcos González.

La U también mira el título de la Copa Chile. Foto: Manuel Lema/Photosport

ver también En U de Chile presentan a Reyna pensando en pillar a Colo Colo: “La ambición es total”

Marcos González aprueba la tarea que se puso la U

Fue Marcos González quien conversón con Redgol para profundizar en el camino de Universidad de Chile en la temporada 2026, por lo que levanta el dedo para aprobar la mentalidad para afrontar la segunda rueda.

“Se han visto campeonatos donde la cantidad de puntos la verdad que es importante, pero no es determinante faltando toda una rueda, así que está bien que se vaya con todo nomás”, explicó.

En ese sentido, asegura que la idea que debe tener el camarín azul es pensar siempre que “lo primero es nosotros, después veremos qué pasa con los rivales, primero es nosotros”.

Misma situación con los refuerzos, donde hizo un llamado a la calma a los hinchas: “Hay que tener paciencia con los refuerzos, a veces es bueno esperar, tener paciencia así no errar”.

ver también Manuel Mayo defiende con dos nombres su gestión en los fichajes de la U de Chile: “Tendrían que ser los 11 fracasos y no es así”

Mira las declaraciones en U de Chile: