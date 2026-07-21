Universidad de Chile confía en tener un gran segundo semestre que le permita luchar el título con Colo Colo, que le lleva 12 puntos de ventaja.

En Universidad de Chile presentaron a Gonzalo Reyna, joven extremo de 19 años como flamante refuerzo para esta temporada. Y de inmediato empiezan a soñar con pillar a Colo Colo.

A pesar de estar 12 puntos abajo en la tabla, los azules confían en que podrán pegarse un remontazo histórico para quedarse con el título. Y no solo eso: también ganar la Copa Chile.

“La ambición es total, nos pueden quedar 23 partidos si llegamos a final de Copa Chile, porque queremos ganarla. En el torneo lo mismo, ganar todos los partidos“, señaló Manuel Mayo, gerente de los azules.

Entiende que ser campeones “no depende de nosotros” pues el Cacique debe enredar puntos, “pero con refuerzos y la intertemporada tenemos confianza en lo que viene”.

En la U esperan ganar el torneo y la Copa Chile

Mayo entiende “lo inmensa que es U de Chile”

Mayo también debe sobrellevar las críticas que recibe U de Chile, que esta temporada no ha tenido un rendimiento óptimo y es más débil que el año pasado.

“La autocrítica es personal y grupal en lo que hacemos. Toda la gente que está acá sabe lo inmensa que es la U, lo que exige. Si no han resultado cosas, la autocrítica es tremenda, en base a es se intenta mejorar más”, dijo.

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“Si hay que cambiar cosas, lo haremos, para ir por lo máximo que exige el club. Por eso estamos presentando un refuerzo”, aclaró sobre lo que le toca vivir en el CDA.

Finalmente dice que todos los que trabajan en el club “convivimos con la presión que conlleva la U, queremos conseguir objetivos este segundo semestre. Estoy seguro que terminaremos más arriba de lo que estamos”.