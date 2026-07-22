El tocopillano está lejos de poder fichar por el club laico, pero hay una promesa que lo mantendrá siempre en su órbita.

Era un sueño que parecía convertirse en realidad, pero poco a poco se esfuma. La Universidad de Chile tenía la chance histórica de repatriar a Alexis Sánchez y ponerlo a jugar en el equipo del cual se ha confesado hincha.

Pero, las cosas no son tan fáciles. El problema que carga la Universidad de Chile es mayúsculo y tiene que ver con la concesionaria del cuadro laico, Azul Azul, que vive un terremoto interno debido al Caso Sartor.

Esto pondría a Alexis Sánchez fuera del radar laico, no solamente por los problemas económicos, sino porque el tocopillano optaría por no relacionarse con los problemas de la S.A..

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Sueño desde pequeño: Alexis ama a la U de Chile

Pese a la difícil proeza de traer a Alexis Sánchez a la Universidad de Chile, hay una historia detrás del Maravilla que hace más fácil un futuro con la camiseta azul. Tiene que ver con José Delaigue.

¿De quién estamos hablando? Una vez que el papá de Alexis Sánchez abandonó el hogar, la figura paterna fue su padrastro, José Delaigue. Fue él quien siempre estuvo al lado del Maravilla y quien le traspasó el amor por la U. Su apoyo fue esencial a la hora de emprender el camino de la carrera futbolística.

Es por ello que Alexis le habría prometido algo antes de su muerte (acontecida en 2011): jugar por la Universidad de Chile. Esa promesa aún está lejos de cumplirse, pero es un anhelo que el futbolista no ha escondido, pese a que se abre a jugar por cualquier equipo.

El Caso Sartor es una piedra de tope para que Alexis fiche en la U.

En resumen…

Alexis Sánchez ve lejana su llegada a Universidad de Chile por el Caso Sartor.

ve lejana su llegada a Universidad de Chile por el Caso Sartor. El padrastro José Delaigue le inculcó a Alexis Sánchez el amor por el club.

le inculcó a Alexis Sánchez el amor por el club. El futbolista Alexis Sánchez prometió antes del fallecimiento de Delaigue, en 2011, que jugaría en Universidad de Chile.