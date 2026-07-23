El diario La Tercera entregó detalle de las declaraciones del ex presidente de Azul Azul, donde marca distancia con el grupo Sartor.

Para el próximo 30 de julio está agendada la formalización de cargos de Michael Clark, el ex presidente de Universidad de Chile, en medio de la investigación del caso Sartor que, en una arista, también revisa la compra de la concesionaria Azul Azul.

En ese sentido, fue el diario La Tercera quienes filtraron para de la defensa del ex mandamás de los azules ante el Ministerio Público, donde aseguran que “ha declarado más veces de lo que se sabe públicamente. Fue primero el 24 y 25 de junio, pero luego acudió la semana pasada, el miércoles 15 de julio, antes de que la lluvia cayera sobre Santiago”.

Fue en la última intervención donde ajustó su jugada, marcando distancia de los mayores accionistas de Sartor: “Nunca antes había estado involucrado en un proceso penal, y menos como imputado”.

“Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y que nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado. Todas mis decisiones siempre han sido tomadas sobre la base de criterios técnicos y financieros, con los antecedentes con que contaba a la fecha”, explicó.

Michael Clark todavía no profundiza en la compra de acciones en Azul Azul.

ver también Declaración clave en el caso Sartor afirma que Victoriano Cerda financió la compra de U de Chile

Michael Clark no habló de su compra en Azul Azul

Michael Clark no habló en su defensa de la compra de acciones de Azul Azul, que lo dejó como la gran cabeza en Universidad de Chile, donde luego se transformó en presidente del club.

En ese sentido, su defensa ha estado marcada por la distancia con otros protagonistas del grupo Sartor que también han sido investigado, además que serán formalizados el mismo 30 de julio.

“Mi relación con los socios y ejecutivos de Sartor fue estrictamente laboral. Debido a mi personalidad reservada, dedicada exclusivamente a mi familia y al deporte, jamás participé en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos. A mayor abundamiento y sólo para ejemplificar, nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas, nunca realicé viajes con ellos, nunca salí a comer con ellos”, detalló.

Una situación que está en proceso de investigación pero que marca la defensa del ex presidente de Universidad de Chile, quien conocerá los cargos en la próxima formalización de cargos ante la justicia.