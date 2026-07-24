El Cacique busca un triunfo para comenzar la segunda rueda del campeonato nacional.

Colo Colo junto a su main sponsor Jugabet, vuelve a la acción enfrentando a Deportes Limache por el inicio de la segunda rueda de Liga de Primera, buscando una victoria y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Los Albos llegan tras imponerse por 1-0 a Millonarios en Colombia, con gol de Claudio Aquino. Mientras que los Tomateros vienen de una contundente victoria 4-1 sobre San Marcos de Arica en Copa Chile.

Este encuentro se puede apostar en Jugabet, donde los Albos son favoritos pues pagan 1.56. Es decir, si juegas 10 mil pesos, ganas 15.600. El triunfo de los Tomateros paga 5.97 y el empate 4.75.

Deportes Limache vs Colo Colo, se enfrentan por la fecha 16 en Liga de Primera.

Colo Colo vs. Deportes Limache: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Limache, jugan este viernes 24 de julio, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 16 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Probable formación Colo Colo vs. Deportes Limache

La formación de los Albos sería con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…