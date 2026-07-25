Desde el otro lado de la Cordillera ya levantaron las sospechas por el arbitraje del duelo de vuelta por la Copa Sudamericana.

Los playoffs de la Copa Sudamericana están abiertos aún para O’Higgins de Rancagua. El Capo de Provincia cayó por la mínima en La Bombonera, ante Boca Juniors y el resultado no es decisivo.

Es por eso que en el cuadro rancagüino alistan lo mejor de sí para el duelo ante el Xeneize. Probablemente, en el duelo ante Deportes Concepción, por la Liga de Primera 2026, los dirigidos por Lucas Bovaglio alinearán una escuadra alternativa.

Mientras tanto, Boca Juniors no se confía. El propio Leandro Paredes, seleccionado argentino que jugó la final del Mundial 2026, tendrá descanso este fin de semana. Ante Deportivo Riestra, en el inicio de la Liga Argentina, el elenco de Rodolfo Arruabarrena guardará a algunos de sus grandes nombres. Aunque, el descanso no es lo que más preocupa del otro lado de la Cordillera.

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Polémica por el arbitraje

No fueron pocos los que sintieron que en el Mundial 2026 los argentinos fueron favorecidos por el arbitraje. Pese a ello, algunos trasandinos levantaron teorías conspirativas, sintiéndose perjudicados en la final. Ese trauma y esas excusas se trasladaron, ahora, al equipo más popular de ese país.

Resulta que desde varios medios se empezó a levantar la sospecha por la designación por parte de la Conmebol de Wilmar Roldán como juez de la vuelta entre O’Higgins y Boca Juniors.

“Boca, con la guardia alta en Chile: Wilmar Roldán será el árbitro para la revancha con O’Higgins por la Copa Sudamericana“, señaló Clarín. Mientras tanto, TN señaló: “Estuvo presente en las finales de Copa Libertadores que perdió el Xeneize en 2012 ante Corinthians y la del 2023 ante Fluminense en el Maracaná. En esta última, expulsó a Frank Fabra en el tiempo suplementario. Además, fue el árbitro de varias eliminaciones dolorosas para Boca”.

Roldán dirigió el duelo entre Católica y Boca Juniors en Libertadores | Getty Images

¿Cuándo juegan O’Higgins ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana?

Será el próximo jueves 30 de julio cuando se vuelvan a ver las caras. O’Higgins hará de local ante Boca Juniors en El Teniente, en un duelo que está programado para las 20.30 horas de aquel día.