Boca Juniors sufre espantosa goleada: Williams Alarcón recibe la peor nota

El volante nacional estuvo 45 minutos en cancha y fue uno de los peores en la caída ante Deportivo Riestra por 3-0.

Boca Juniors sufrió una goleada que difícilmente podrán olvidar los hinchas xeneizes. Esto porque en solo 39 minutos recibió tres goles y cayó ante el modesto Deportivo Riestra.

Tras el triunfo por 1-0 sobre O’Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena decidió poner un equipo alternativo y así darle más minutos a jugadores que todavía pueden luchar por un puesto en el equipo estelar.

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Es así como entre los que saltaron a la cancha asomó Williams Alarcón. Pero el chileno no pudo hacer pie y registró uno de sus peores partidos en Argentina.

A los siete minutos Braian Sánchez abrió el marcador. Luego en el 23’ fue el turno de Anthony Alonso y al 38’ cerró la goleada con un gol de antología de Alexander Díaz. El delantero agarró el balón en su área y llegó hasta el arco de Boca para con globito cerrar el triunfo por 3-0.

Boca Juniors sufre goleada: Williams Alarcón recibió la peor nota

Con el 3-0 en contra, las críticas cayeron y fuerte sobre el plantel de Boca Juniors. El diario Olé catalogó la presentación como una “vergüenza”. Por su parte TyC Sports hizo pebre al plantel con las notas post partido.

A tal punto que uno de los peores fue Williams Alarcón. El ex Colo Colo y Unión la Calera recibió la nota 1,0 y la explicación fue lapidaria. “No sé entiende por qué jugó”, indicó el medio citado.

Misma nota que Álvaro Montero, que fue el portero que recibió los tres goles. “De los peores partidos individuales de un arquero que ví en mucho tiempo”, aseguraron.

Por lo que ahora las alarmas están activadas en el cuadro xeneize que debe dar vuelta la página lo antes posible ya que este viernes 30 de julio juega la revancha ante O’Higgins en el Estadio El Teniente.