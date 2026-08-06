El expresidente de Azul Azul afirmó que durante el juicio "se han dicho hartas cosas que son imprecisas", en relación a su relación con el empresario Patrick Kiblisky y con Marcelo Pesce.

Luego del sexto día de formalizaciones en el marco del Caso Sartor, el ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, sacó la voz a las afueras del Centro de Justicia donde puso fecha para hacer sus descargos sobre los delitos que se le imputan.

A juicio del otrora timonel de la Universidad de Chile, “se han dicho hartas cosas que son imprecisas y, por tanto, estoy esperando mi turno para poder hacer mis descargos. Estoy tranquilo, sé lo que he hecho y sé lo que no he hecho“.

En esa línea, Michael Clark sostiene que “hoy partieron dos defensas, ya terminaron, mañana termina otra y yo iré el lunes (10 de agosto). Estoy tranquilo, esperando mi turno”, para luego responder a una nueva acusación en su contra mientras estuvo al mando de Azul Azul.

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Michael Clark aclara vínculo con Kiblisky y Pesce

Según se exhibió en Tele13, el empresario tiene una relación comercial directa con Patrick Kiblisky, exdueño de Ñublense y excolaborador de Sergio Jadue en la ANFP, junto con Marcelo Pesce, otrora propietario de Huachipato y socio de Victoriano Cerda.

“Todas esas cosas las vamos a hablar el lunes y, una vez que las hablemos en el tribunal, venimos y sin problema las hablamos acá”, manifestó Clark quien a la hora de explicar en qué consistirá su defensa ante la Justicia, prefirió omitir detalles.

“Se empezaron a hacer patentes algunas imprecisiones que se han hablado. No les puedo adelantar qué voy a decir, porque por respeto al tribunal lo voy a decir primero el lunes, pero estoy tranquilo de que vamos a poder aclarar bastantes de las cosas que se han dicho“, finalizó el ex dirigente de la U.

En síntesis