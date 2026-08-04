Luego de tres partidos sin victorias y un irregular inicio en la Liga de Primera 2026 la dirigencia de Cruzados busca sobre la hora jugadores en este mercado de fichajes para elevar el nivel del equipo de Daniel Garnero.

Universidad Católica está atravesando un turbulento inicio de semestre. Los cruzados ya suman tres partidos sin triunfos tras caer 4-0 ante San Luis en la Copa Chile, empatar 3-3 ante La Serena por la fecha 16 de la Liga de Primera y luego perder 3-0 por la fecha 17 en su visita a Deportes Concepción.

Estos resultados están encendiendo las alarmas en la precordillera, sobre todo porque en una semana más deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Lamentablemente la táctica de no traer refuerzos en este mercado de fichajes no ha dado ningún resultado. Por lo mismo, en la gerencia deportiva encabezada por José María Buljubasich ya se están moviendo contra el tiempo, teniendo en carpeta a dos jugadores que podrían potenciar el equipo de Daniel Garnero.

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Los dos jugadores que Universidad Católica busca fichar contra el tiempo

De acuerdo a información entregada por el periodista Bruno Sampieri de Frecuencia Cruzada, la UC tiene en la mira a los argentinos Ignacio Aliseda y Agustín Hausch para reforzar la delantera pensando en el segundo semestre.

Aliseda es argentino y tiene 26 años. Puede jugar como extremo por la derecha o por la izquierda y su actual equipo es Cerro Porteño, donde ha perdido mucho protagonismo bajo la dirección técnica de Ariel Holan.

Ignacio Aliseda y Agustín Hausch está en la mira de Universidad Católica en este mercado de fichajes. | Foto: Archivo.

Por su parte Hausch también se mueve por las bandas en delantera, siendo parte con 23 años de Defensa y Justicia, donde al igual que Aliseda en Cerro, no goza de mucha titularidad en esta temporada 2026.

Mientras Aliseda en este año suma 17 partidos con seis goles y dos asistencias (1082 minutos de acción) en Cerro, Hausch en Defensa y Justicia registra 19 compromisos con dos tantos y una asistencia (1017’ de juego).

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En síntesis