Por sobre Colo Colo y la U: “Santiago Wanderers es la cantera del fútbol chileno”

El cuadro caturro destaca en la Primera B con los canteranos y es candidato al ascenso. “Hay que felicitar el club”, recalcó Héctor Robles en conversación con Redgol.

La Primera B entra en tierra derecha y uno de los candidatos por la lucha del campeonato y el ascenso es Santiago Wanderers. Con 32 unidades es el único escolta de Cobreloa, con quien lucha palmo a palmo el liderato del torneo.

El cuadro caturro dirigido por Francisco Palladino superó por 3-1 a Deportes Santa Cruz y se mete en la parte alta de la tabla. Rendimiento donde ha destacado el equilibrio entre experiencia y juventud.

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Es que con la conquista de la Copa Libertadores Sub 20, el elenco porteño amplió sus variantes y el primer equipo se ha beneficiado de ello. Si mientras otros clubes tienen que buscar jugadores casi al borde del retiro o prácticamente borrados en otros lados, acá se le da la oportunidad a los de casa.

A tal punto que hasta 9 jugadores formados en casa han dicho presente en los últimos duelos. Faceta que destacó uno de la casa como Héctor Robles. El histórico central habló con Redgol y destacó la faceta formativa, y cómo le compite a los grandes de la capital.

“Wanderers siempre ha generado buenos jugadores. Es la cantera del fútbol chileno. Lo demuestra en el fútbol joven”, lanzó fuerte y claro Robles.

“Claro que se compite con Colo Colo, Universidad de Chile y la UC. Pero son otros recursos. Hay que felicitar al club por lo que está haciendo por los jóvenes”, agregó el “Choro” Robles.

Santiago Wanderers se afianza con su cantera: “Para soñar con el gran objetivo”

Santiago Wanderers ha logrado destacar a nivel internacional con sus juveniles y en septiembre debe disputar la Copa Intercontinental ante Real Madrid. Lo que solo genera beneficios al cuadro porteño.

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“Hay jugadores que destacan en su categoría y ahora ya aportan al primer equipo. La mayoría son los que participaron en la Copa Libertadores. Eso les generó un plus mayor y ahora tienen mayor confianza en su juego”, recalcó Robles.

“El entrenador le ha dado muchas seguridades. Se han dado las cosas para seguir soñando con el gran objetivo. Ojalá se pueda dar a fin de año”, agregó ilusionado con el objetivo de lograr el anhelado retorno a la Liga de Primera este 2026.