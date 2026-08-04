El inesperado problema que suma Colo Colo con Vozinha: no hay stock de camisetas de arqueros a la venta

El arquero boom del Mundial 2026 con Cabo Verde ya firmó su contrato con el Cacique, sin embargo, fue presentado con camiseta de campo.

Colo Colo está en boca de todos. La llegada de Vozinha ha generado comentarios en todo el planeta, debido a la fama que tiene el arquero de Cabo Verde, la que se ganó por su performance en el Mundial 2026.

El portero de 40 años se empapa cada día más del cuadro popular, y este martes vivió su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros en el estadio Monumental.

Vozinha genera impacto en los hinchas de Colo Colo en Chile y también en el resto del mundo, de hecho, muchos quieren comprar la camiseta del portero africano.

ver también Vozinha y Gabriel Maureira mano a mano: el primer entrenamiento del fichaje estrella de Colo Colo

La camiseta de arquero de Colo Colo no está a la venta en la tienda online de adidas

Algo que llamó la atención durante la firma del contrato de Vozinha en Colo Colo es que fue presentado con la camiseta suplente de campo, y no con la tradicional tricota amarilla que usan los porteros del elenco popular.

La vestimenta amarilla del africano con el número 29 será furor y los hinchas ya la quieren, sin embargo, los fanáticos se encontraron con un primer gran problema para adquirirla.

La forma más simple y rápida para comprar indumentaria de Colo Colo es en la tienda online de adidas, pero en dicha página web no está a la venta la camiseta de portero del Cacique.

La camiseta de local de Colo Colo está en oferta. Foto: adidas

La camiseta de suplente con la que fue presentado Vozinha. Foto: adidas

Las únicas tricotas que están a la venta son la tradicional blanca, la suplente negra, la tercera de tonos rojo, blanco y azul; más la de arquero del centenario. La amarilla no está por ninguna parte.

Colo Colo espera vender muchas camisetas de Vozinha, adidas también, pero hasta ahora es imposible conseguirla por los conductos oficiales.

¡Alo, China!

En síntesis

Vozinha completó su primer entrenamiento con Colo Colo en el Estadio Monumental.

completó su primer entrenamiento con en el Estadio Monumental. La camiseta amarilla de arquero con la número 29 no está a la venta.

no está a la venta. La tienda oficial de adidas no dispone la indumentaria de portero del Cacique.

ver también Los miles de exóticos hinchas que suma Colo Colo tras el fichaje de Vozinha: “Hay una expectación enorme”

¿Cuándo y a qué hora juega Unión La Calera vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera