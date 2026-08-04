El Niño Maravilla se aferra a seguir en el Viejo Continente, donde un sorpresivo equipo aparece en el horizonte para ser su próxima camiseta. Por ahora no vuelve a nuestro país.

A sus 37 años, Alexis Sánchez sigue firme en su deseo de seguir jugando en Europa. Pese a que fue ligado a U de Chile nuevamente, el propio delantero le puso la lápida recientemente.

“¿De dónde sale toda esa información falsa? Yo no he tenido ningún contacto con nadie. Déjenme tranquilo en casa, relax. No estoy en ningún circo. Si volviera a Chile, no sería ahora… ¡GRACIAS!”, dijo, respondiendo a un creador de contenido ligado a la U.

Y desde Europa llegó el aviso que el tocopillano podría poner la firma en un nuevo club, donde una ascendente liga está tras sus pasos. Se trata del campeonato turco, que siempre da que hablar con sus clubes a nivel continental.

Alexis rumbo a Turquía: así avanza el caso

El Besiktas es el equipo que está tras los pasos de Alexis Sánchez en el mercado de pases, según informó el medio local GZT. El goleador histórico de la selección chilena busca a toda costa seguir jugando en Europa, tras su adiós del Sevilla.

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Si bien se informó de la opción, el chileno está en carpeta y por ahora no han avanzado a una negociación concreta. Eso sí, en las próximas jornadas podría haber humo blanco desde Europa.

Alexis Sánchez viene de participar en 28 partidos con el Sevilla, donde cosechó cuatro goles y dos asistencias. Si bien partió de menos a más, no fue renovado para seguir en el club.

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Mientras se habló de una reactivación en el sueño de jugar en U de Chile, por ahora el propio Niño Maravilla ha dejado en claro que no quiere volver al país. Turquía aparece como su última oportunidad para amarrar la continuidad en el Viejo Continente.