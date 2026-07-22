Mientras lo busca U de Chile: Alexis Sánchez tiene hermoso gesto con su médico

Alexis Sánchez se encuentra en Europa y aprovechó su tiempo libre para ir a Barcelona para visitar al doctor Ramón Cugat.

Alexis Sánchez demuestra una vez más ser una persona que no olvida jamás sus inicios. Esta vez lo hizo con el médico Ramón Cugat, quien ha estado cerca del Maravilla en su carrera.

Fue la propia cuenta del doctor que mostró el encuentro entre ambos, en la que el chileno le firmó una camiseta del Sevilla para regalársela con mucho afecto.

Lo lindo estuvo en el mensaje. “Hay gestos que tienen un valor que va mucho más allá de cualquier regalo. El de Alexis fue uno de ellos”, señalan en la publicación.

Alexis Sánchez tuvo un gran gesto con su doctor

El agradecimiento del médico con Alexis Sánchez

El traumatólogo catalán lo atiende hace 20 años. “Conocimos a Alexis cuando apenas tenía 17 años, entonces era un joven futbolista con toda una carrera por delante”, explican.

“Años después, tras convertirse en un grande y referente del fútbol internacional y triunfar en los mejores clubes más importantes del mundo, quiso volver a Instituto Cugat para reencontrarse con el Dr. Ramon Cugat y entregarle una camiseta como muestra de agradecimiento“, sostienen.

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Detallan que “detrás de este encuentro hay mucho más que medicina. Hay confianza, gratitud, amistad y un vínculo que el paso del tiempo, sólo ha hecho más que fortalecer”.

Saben que lo más importante en el tiempo son las relaciones humanas. “Porque los tratamientos terminan, pero las personas y las relaciones que se construyen en el camino permanecen”, señalan.

“Gracias, Alexis, por este detalle tan especial. Sabes que te queremos con todo nuestro corazón”, cierran en la publicación.

Cugat no esconde su admiración por Sánchez. “Es una persona muy especial para mí. Es un chico muy especial porque le cuidamos con mucho cariño“, manifestó el año 2024.