Refuerzo de U de Chile impactado con un detalle: Reyna alucina con el interior y el exterior del CDA

Gonzalo Reyna llegó al CDA y alucinó con las instalaciones de la U, pero no esperaba encontrarse lo que vio cuando levantó la mirada: la hermosa Cordillera de Los Andes nevada, gigante y majestuosa.

Gonzalo Reyna fue el primero de dos refuerzos confirmados en Universidad de Chile para el último semestre del año. El delantero argentino proveniente de Córdoba cumplió este mismo jueves 20 años, y arriba desde Boston River de Uruguay tras formarse en Racing Club.

Y su llegada al país no fue con normalidad, en medio del duro sistema frontal que afectó la zona sur, centro y del norte chico de Chile. Las constantes lluvias dejaron la cordillera nevada y el aire limpio, lo que llamó la atención de Reyna.

En el programa Metamos Bulla del canal oficial de la U en YouTube, le preguntaron a Reyna qué le pareció el CDA alucinó con el interior y exterior del nido del Chuncho.

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Reyna quedó maravillado con la vista de la cordillera desde el CDA

“Está muy lindo, y la vista que tenemos, esa cordillera y nevada, no es normal. Eso en Argentina, en Buenos Aires, no lo tenemos. Es muy lindo. Y el predio lo tiene todo“, dijo el delantero.

Reyna quedó impresionado con el CDA de la U y con la vista de la cordillera. (Foto: Photosport)

Por otro lado, Reyna manifestó que “cuando me enteré de lo de la U me dijo mi representante, y ya quería estar acá. No lo dudé. El hecho de ser la U es algo que ilusiona a cualquier jugador, más cuando vengo de Racing, que son muy parecidos. Sus hinchadas alientan mucho. Es como volver a sentir en la U lo que sentí en Racing”.

Sobre su forma de jugar y el aporte que deben esperar los hinchas de la U expuso que “si esperan algo de mí, yo voy a ir para adelante, voy a gambetear; voy a hacer lo que sé. No voy a tener miedo de agarrar la pelota. Me voy a matar por la camiseta. Pero las palabras sobran un poco. Quiero ponerme la camiseta y jugar, que es lo que la gente quiere también”.

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“Me gusta jugar de extremo por derecha, me siento muy cómodo a pierna cambiada, pero también puedo ir por dentro y por la izquierda, aunque no me siento tan cómodo. Pero si tengo que hacerlo, lo hago igual. Pero como enganche o puntero derecho es donde me siento bien, más cómodo a pierna cambiada”.

Resumen:

-Gonzalo Reyna es el nuevo delantero de Universidad de Chile y tiene 20 años.

-Boston River es el club uruguayo desde donde proviene el jugador formado en Racing.

-Extremo derecho a pierna cambiada es la posición más cómoda para el jugador.