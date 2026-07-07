Gonzalo Reyna ya se prepara para la pelea por un puesto en la U, por lo que adelantó sus trabajos antes del regreso de sus compañeros.

Universidad de Chile disfruta de días de vacaciones, luego de cerrar una irregular primera rueda en la Liga de Primera, donde el sábado retornarán para una intertemporada en el Centro Deportivo Azul.

Pero hay un jugador que no quiere perder más tiempo, porque necesita estar en igualdad de condiciones de sus compañeros cuando regresen a los trabajos con Fernando Gago.

Se trata del refuerzo Gonzalo Reyna, quien fue presentado como el nuevo nombre del cuadro azul, quien se entrena en solitario en el Centro Deportivo Azul para sorprender de inmediato.

Gonzalo Reyna viene de jugar en Boston River de Uruguay, con inferiores en Racing. Foto:U de Chile.

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Gonzalo Reyna prepara su lucha en la U

Fue la cuenta oficial de Universidad de Chile en las plataformas digitales donde muestran los avances de Gonzalo Reyna, quien ya anticipa la intertemporada de Gago en el CDA.

“Gonzalo Reyna ya trabaja en la puesta a punto”, explicaron desde la U en sus redes sociales, con fotografías de los trabajos que realiza el argentino de 19 años en La Cisterna.

Mientras sus compañeros disfrutan de días libre junto a sus familias para recargar energías para el segundo semestre, Reyna sabe que tendrá una dura competencia para ganar el puesto, así que no regalar nada.

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