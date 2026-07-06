El nuevo refuerzo de los azules revela la historia y admiración por el técnico de la U, que viene desde cuando coincidieron en Racing.

Universidad de Chile presentó a su primer refuerzo en la ventana de invierno del mercado de fichajes 2026, con el nombre del argentino de 19 años Gonzalo Reyna, quien nació en Racing futbolísticamente.

Fue en ese club donde Fernando Gago puso los ojos en su talento, por lo mismo decide traerlo a la U, de manera que sea un jugador que conoce su estilo y tiene aspiraciones.

“Unirme a la U es una oportunidad muy grande para mi carrera, es un próximo paso para seguir creciendo, potenciarme en lo personal y lo deportivo”, explicó Reyna.

Gonzalo Reyna se apunta de titular en U de Chile. Foto: U de Chile.

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La conexión Racing que ilusiona a la U

Fue el mismo Gonzalo Reyna quien detalló su relación con Fernando Gago, a quien tendrá ahora como su jefe en Universidad de Chile, algo que le hizo aceptar de inmediato.

“Con Fernando Gago, si bien no estaba en primera, yo estaba en juveniles y me llevaba a entrenar bastante seguido, entonces de ahí que lo conozco”, explicó Reyna.

Por lo mismo, conoce muy bien la forma de trabajo y lo que quiere plasmar dentro de la cancha, lo que será un aspecto positivo: “Conozco muy bien el juego que tiene, lo que intenta hacer y lo que aporta a sus jugadores”.

“Que me dirija Fernando es lindo porque yo era muy chico cuando estuvo en Racing, fue un Racing que me gustó mucho como jugaba, se posicionaba mucho en campo rival y le gustan los extremos que es algo que me gusta”, finalizó.

Mira las declaraciones de Gonzalo Reyna en la U: