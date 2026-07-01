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Universidad de Chile

Así juega Gonzalo Reyna: el puesto clave que viene a pelear el refuerzo de U de Chile

El técnico Fernando Gago busca una dura pelea por ser titular en la U, por lo que mete un jugador para mover el piso por las bandas azules.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago quiere mucha competencia en el plantel de la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFernando Gago quiere mucha competencia en el plantel de la U.

Universidad de Chile tiene listo su primer refuerzo en la ventana de invierno del mercado de fichajes 2026, con el nombre de Gonzalo Reyna quien arribará para potenciar el ataque del equipo del técnico Fernando Gago.

El formado en Racing, que viene de préstamo desde el Boston River de Uruguay, llega para competir en un puesto clave para el entrenador argentino, por lo que enciende alarma en el camarín azul.

El extremo de 19 años es zurdo y tiene un gran talento, por lo que está en la mira la competencia con Maximiliano Guerrero por la banda derecha, lo que fue pedido por Gago.

Gonzalo Reyna jugó en Copa Sudamericana con Boston River. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

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Los jugadores que pelearán el puesto con Reyna en la U

Maximiliano Guerrero ha jugado 24 partidos con Universidad de Chile, donde se perdió el primer duelo ante San Felipe por la Copa Chile 2026 por una expulsión, algo que repetirá esta jornada ante La Calera.

El extremo derecho de los azules ha sido clave en el juego de la U con el técnico Fernando Gago, pero fue el propio argentino quien decidió contar con una nueva variante por esa zona.

Gonzalo Reyna tiene su mejor faceta ofensiva por ese mismo sector de la cancha, como su puesto natural, aunque también asume el desafío por la otra banda, lo que le da una doble alternativa al técnico argentino.

En ese sentido, el tema es que pueda tapar a juveniles como el venezolano Andrés Bolaño por derecha, o, por otro sector, a Ignacio Vásquez, quien asumió ese rol con el bajo desempeño de Lucas Assadi.

Por ahora se destaca que Gago tiene un conocimiento de su juego, tanto así que Racing le puso una cláusula de 22 millones de euros a fines de 2025, lo que llama la atención para el fútbol chileno.

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