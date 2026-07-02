El técnico de U. de Chile explicó el problema de salud por el que pasó y aseguró que seguirá consumiendo cafeína.

Universidad de Chile no pudo contar con su entrenador por algunos días, debido al infarto que sufrió Fernando Gago. Luego de superar sus problemas de salud, el argentino está de vuelta.

El Romántico Viajero perdió en su última presentación por Copa Chile ante Unión La Calera. Más allá del negativo resultado, una de las novedades fue el retorno de Pintita a la banca. El ex volante de Real Madrid estuvo fuera por tres partidos, donde lo reemplazó Fabricio Coloccini en la banca.

Gago no suelta el café

Fernando Gago sufrió un infarto agudo al miocardio posterior al triunfo de U. de Chile sobre O’Higgins el pasado 18 de junio. Tras la derrota frente a Unión La Calera por Copa Chile, el entrenador fue consultado por este problema de salud que superó.

“Una vez voy a responder esto y tratar de no seguir hablando de esto. Me levanté el jueves con una molestia pensando que era algo muscular, de la tos, malestar de haber dormido mal. Tuve molestias nunca pensé que era lo que tenía, si hubiese sabido desde entrada que era algo grave me hubiese estudiado por la mañana”, indicó el DT.

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“Cuando llego al hospital los estudios daban bien y el ultimo dio mal y me enteré de una arteria tapada. Agradecido por los médicos, por la clínica, fue todo rápido, sencillo, fácil. Todavía no caigo, esa es la realidad, no caigo en lo que tuve en menos de una semana“, complementó Gago.

El técnico de Universidad de Chile ha sido apuntado como un fiel consumidor del café y se especuló que esta pudo ser una de las causantes del infarto agudo al miocardio. Pese a eso, Gago llegó a la conferencia de prensa acompañado por un vaso de este bebestible caliente y descartó que este le haya provocado problemas. Incluso, aseguró que no lo dejará.

Gago hizo su regreso en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Son cosas de la vida que pasan a un primer plano que no lo esperaban, soy joven y ahora tengo una segura oportunidad para vivir. Te y café, eso no se va a dejar. Hace un frío bárbaro“, cerró el técnico de los Azules.